El cabo de la Policía Federal Argentina, Miguel Ángel Montiel, se esposó este miércoles a las rejas de la Casa Rosada para protestar que su sueldo, cercano a 750 mil pesos mensuales, lo obliga a realizar múltiples trabajos extras solo para poder subsistir. Así, uniformado y con su arma reglamentaria, se plantó frente al histórico edificio cuando la luz de la mañana iluminaba la Plaza de Mayo, con el Congreso y la Pirámide de Mayo a pocos metros.

Según se observo, exhibía una pancarta que denunciaba la "corrupción" en la Superintendencia de Transporte y la Comisaría Belgrano Norte, donde acusaba robo de adicionales por “empleados fantasmas” y la existencia de una “caja negra” ilegal, un entramado que, según él, compromete la transparencia y la operatividad de la institución.

A los pocos minutos, fue trasladado a la sede de la PFA para formalizar la denuncia en Asuntos Internos, mientras los protocolos de contención y seguridad se activaban bajo la mirada atenta de periodistas.

En diálogo con FM La Patriada, Montiel explicó que su medida “incomoda mucho”, porque las fuerzas de seguridad no tienen permitido manifestarse de esta manera, y agregó: "Seguramente me van a sancionar y me voy a quedar sin mi vocación de servicio. Porque elegí estar acá, pero para ser policía, hacer tareas policiales".

Simultáneamente, denunció la falta de herramientas, la corrupción interna y la precariedad del sistema, describiendo a la PFA como “completamente destruida, al igual que la salud” de los efectivos. Ante la consulta del periodista Fabián Waldman, Montiel señaló que “nos sacan la plata del bolsillo” y pidió que tomen conciencia de la situación.

A la par, el cabo dejó claro que su protesta no tiene carácter político, aunque reconoció haber votado a Milei y que lo volvería a hacer. "Por favor, esto es vocación, pero no se tienen que olvidar que somos policiales federales, la seguridad del Estado y de la sociedad", concluyó.

Entre los presentes estuvieron el superintendente de Asuntos Internos, Néstor Zoya, y el comisario inspector Federico Guarrochena, quienes monitorearon de cerca la protesta y supervisaron que la situación no derivara.

Qué medidas tomó el Gobierno después de la protesta del policía

Luego de varias horas frente a la Casa Rosada, Miguel Ángel Montiel decidió acatar las órdenes de sus superiores y se retiró escoltado por efectivos de la Policía Federal. Con las esposas aún visibles y su uniforme impecable, caminó acompañado por los oficiales hasta ser subido a un vehículo oficial. "Me han escuchado. Ojalá que haya una solución para mis camaradas y los que vienen", dijo mientras avanzaba, con el rostro serio pero aliviado.

"Sería bueno que para todos los que quedan más adelante haya una solución y se pueda evitar esto. Logré ser escuchado", completó. Posteriormente, fue trasladado a la sede central de la Policía Federal para presentar la denuncia en Asuntos Internos, cumpliendo así con los protocolos oficiales.

Dicha protesta del cabo coincidió con declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien esta mañana había sido consultada por Radio Mitre sobre los salarios de las fuerzas de seguridad. La funcionaria subrayó que el tema está en agenda y que "se está trabajando en eso", buscando transmitir una señal de tranquilidad.

Además, adelantó modificaciones en el sistema de salud para los efectivos: aunque aún no se publicó el decreto, se prevé diferenciar las obras sociales según cada área, con el objetivo de mejorar la cobertura, agilizar la atención y garantizar que los distintos sectores dentro de las fuerzas de seguridad reciban recursos adecuados.

