El video del brutal robo de la Banda del Millón a la abuela influencer en Martínez

Mónica Mancini, conocida como "abuela influencer", fue víctima de un violento episodio al convertirse en la nueva víctima de la denominada Banda del Millón. El robo ocurrió en su casa ubicada en Martínez, San Isidro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

"Callate porque te matamos", amenazaron dos de los ladrones a la jubilada de 82 años tras irrumpir en su domicilio durante la madrugada. La agresión quedó registrada en una cámara de seguridad que la mujer tenía instalada en su habitación.

.Si bien las imágenes fueron difundidas ahora, el hecho ocurrió el viernes 9 de enero, casi a las 4 de la mañana. Aquella madrugada, la mujer fue sorprendida violentamente por dos de los tres sospechosos que habían ingresado a su domicilio tras saltar la reja y trepar por el techo.

La llamada "abuela influencer" intentó gritar para pedir ayuda. Sin embargo, uno de los asaltantes la tomó de los brazos, la tiró al suelo y amenazó con matarla si no hacía silencio. En total, los ladrones estuvieron casi dos horas dentro de la propiedad.

Tras el ingreso del primer delincuente se sumó uno de sus cómplices, el cual llevaba guantes negros, un morral y un pasamontaña para cubrir su rostro

"Callate porque te matamos. Dame la plata", le gritó varias veces uno de los sospechosos a la jubilada mientras se encontraba sobre ella. En paralelo, el segundo asaltante ingresó con un cuchillo y un celular, registró de un vistazo la habitación y comenzó a hablar por teléfono. "Acá está la señora, decile cómo se llama", lanzó.

Del otro lado del teléfono se encontraba Brandon Imanol Brites (19), conocido como el líder de la Banda del Millón, quien se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N°45 de Melchor Romero tras ser condenado por ser autor intelectual de unos 11 robos similares.

El detenido alertó a sus cómplices de la presencia de cámaras de seguridad en la habitación, momento en el que uno se acercó y corrió la cámara para evitar que el ataque quedara registrado.

La investigación del hecho quedó en manos del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y según se indicó en la causa, los sospechosos volvieron a amenazar a la mujer insistiendo en que iban a secuestrarla o quemarla con agua caliente si no les daba lo que pedían.

Tras el robo, los asaltantes huyeron del domicilio con joyas, euros y dinero en efectivo. Además, también vaciaron sus cuentas bancarias y de billeteras virtuales. Sin embargo, las transferencias realizadas para llevarse el dinero fueron el detalle que los delató, dado que dejaron registrado el CBU utilizado para transferir el dinero de la víctima.

Luego de realizar las pericias correspondientes, las autoridades determinaron que Brandon Brites fue la mente detrás del robo, desde la celda 9 del Pabellón 9 del penal de Melchor Romero. Acto seguido, su celda fue allanada y allí personal de la DDI de San Isidro secuestró un celular que será peritado. En paralelo, los otros tres sospechosos fueron identificados y se encuentran prófugos con pedido de captura.

Quién es Mónica Mancini, la abuela influencer y nueva víctima de la Banda del Millón

Mónica Mancini es una jubilada de 82 años conocida como la "abuela influencer" por sus publicaciones en Instagram (@moni.datadeabuela), donde cuenta con más de 212 mil seguidores y anticipa: "Te comparto todo lo que aprendí en mis 80 años. Poesía, cocina, música, química y muchos más!".

La jubilada se convirtió ahora en una nueva víctima de la Banda del Millón, la cual es dirigida desde la cárcel por al menos dos jóvenes encarcelados, Brites y Lucas Ezequiel Merels (20). Dicha organización criminal ya cuenta con 11 integrantes detenido y suele actuar en zona norte, realizando tareas de inteligencia previa para ingresar a los domicilios, generalmente de adultos mayores.

La banda criminal acusada por el asalto es la misma que en octubre de 2025 asesinó a golpes a una jubilada en San Isidro. María Susana Rodríguez Iturriaga tenía 81 años cuando fue atada y golpeada por un grupo de ladrones que entró a su casa tras levantar una persiana.

