La oficial de la Policía de la Ciudad que atropelló a un ladrón que quiso asaltar a un motociclista cuando circulaba por Acceso Sudeste, en la localidad bonaerense de Quilmes, amplió su declaración ante la Justicia y manifestó que no tuvo intención de embestir al delincuente pero que no freno por temor a ser atacada. Tras su comparecencia, el fiscal ratificó la decisión de que no se tomen medidas restrictivas en su contra.

El hecho ocurrió el pasado viernes 30 de enero, a la altura de la bajada de Bernal, cerca del puente peatonal, cuando dos ladrones armados se abalanzaron sobre un hombre en moto para robarle. El conductor los evadió y se alejó tomando el camino a su izquierda, mientras que la agente esquivó una camioneta que iba delante suyo ante una brusca frenada y al correrse de carril atropelló al sospechoso, que permanece internado en grave estado.

Le iniciaron un sumario a la policía que atropelló a un ladrón en Bernal e Iñaki Gutiérrez organizó una colecta

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A las pocas horas, la mujer, que manejaba un auto Ford Ka negro, se presentó en la Comisaría Quilmes 2ª (Bernal) para identificarse como policía y ponerse a disposición de la Justicia. Quedó imputada por el delito de "lesiones culposas", y este jueves amplió su declaración ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes, a cargo del fiscal Jorge Saizar, para dar más detalles sobre lo sucedido.

“Veo un masculino con un arma de fuego, de color negra. Esto fue un segundo. Para mí asume una posición de tiro o apuntando. Sería el sujeto de la camiseta de Boca Juniors", indicó la integrante de la fuerza porteña. "El otro sujeto masculino portaba un palo grande en sus manos. El de la camiseta de Boca es el que termina impactando contra mi vehículo. En todo momento traté de evitar cualquier tipo de impacto contra cualquiera de los dos", añadió sobre cómo vivió la secuencia.

Durante su declaración, que duró poco menos de dos horas, la mujer precisó que cuando quiso esquivarlo, el hombre regresó para atrás y ahí fue cuando lo impactó con "la parte extrema de su auto, volando y cayendo a la cinta asfáltica”. En ese instante, mencionó: “En el lugar no freno porque sinceramente tenía miedo de que vinieran todos a lincharme. Ahí donde paras te roban y te linchan”.

La versión de la oficial investigada coincide con la secuencia que fue captada por las cámaras de seguridad de la zona y con otros elementos que fueron incorporados a la causa. Ahora, Saizar busca corroborar la información con los conductores de los otros vehículos que fueron identificados mediante los registros fílmicos. Ambos fueron citados para dar su testimonio la próxima semana.

El funcionario judicial decidió que la situación de la uniformada se mantenga sin cambios, por lo que no se tomó ninguna medida. Para el abogado Carlos Dieguez, que representa a la mujer, la actuación del fiscal es prudente. "Por ahora, viendo la parte humana, no ha tomado ningún temperamento restrictivo hacia la policía", dijo en declaraciones a La Nación +.

El ladrón atropellado permanece internado

El delincuente sufrió fracturas en ambas piernas y un traumatismo de cráneo al caer sobre el asfalto. Fue asistido por una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) y trasladado hasta el Hospital Isidoro Iriarte, donde quedó internado con lesiones graves y en estado crítico, bajo custodia policial.

El asaltante fue identificado como Mariano Giménez, de 26 años, y no registra antecedentes penales. El fiscal Saizar decidió que quede imputado por "robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa".

Por su parte, la conductora del Ford Ka padece "una lesión cervical como consecuencia de la maniobra brusca que tuvo que dar”, en medio de la sorpresiva escena, según explicó su abogado. “Está muy mal, dice que no quiere volver a manejar”, expuso Dieguez en otro momento de la entrevista. Además, adelantó que pedirá su sobreseimiento y que sea desafectada del proceso penal.

FP/LT