Dos menores fueron capturados tras asaltar a vecinos de Bernal montados a caballo

Una modalidad delictiva tan inusual como inquietante sorprendió a la localidad de Bernal, en el partido de Quilmes. Dos adolescentes protagonizaron una serie de asaltos desplazándose a caballo por la vía pública, lo que derivó en una persecución policial poco habitual que quedó registrada en un video y culminó con la aprehensión de ambos tras un operativo con móviles policiales.

La seguidilla de hechos motivó reiteradas denuncias de los vecinos, lo que activó la intervención del personal de la Comisaría Segunda de Quilmes. El procedimiento incluyó un despliegue coordinado de patrulleros que siguieron a los sospechosos mientras intentaban huir montados en equinos, animales que, según se constató luego, también habían sido sustraídos y presentaban un notorio deterioro físico.

El intento de reducción implicó una maniobra de alto riesgo. En medio de la persecución, uno de los efectivos logró aferrar a uno de los jóvenes, lo que provocó la caída tanto del menor como del caballo. Como consecuencia de esa acción, el policía resultó lesionado y debió recibir atención médica por una fractura, según consta en el parte policial al que accedió PERFIL.

Un tramo de la secuencia quedó registrado por un testigo ocasional que filmó la escena con su teléfono celular. En el video se observa cómo un efectivo se inclina por la ventanilla de una camioneta policial 4x4 y consigue sujetar al adolescente que cabalgaba, lo que permitió neutralizar la fuga y concretar la detención.

Intervención policial y judicial

El episodio ocurrió en la intersección de Dean Funes y Andrada, en Bernal. La causa quedó caratulada como "resistencia a la autoridad" y es investigada por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, con intervención del juzgado de garantías en turno.

De acuerdo con el parte oficial, personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) fue alertado por un transeúnte sobre la presencia de varios jóvenes montados a caballo que habrían intentado cometer un ilícito. Al advertir la llegada de los móviles, los sospechosos montaron el equino de mayor porte y escaparon a gran velocidad, mientras un tercer involucrado logró perderse de vista.

Durante la persecución se sumó el móvil identificado como RO 31451. En ese contexto, el sargento W. A. L. B. logró emparejar la camioneta con el caballo y, desde la ventanilla, sujetó a los jinetes, lo que permitió bajar del animal a dos adolescentes —identificados en la causa por sus iniciales M. T. A. S. (16 años) y R. D. A. (14 años)—. La inercia del movimiento provocó que el efectivo sufriera la fractura del dedo meñique de su mano derecha.

Por disposición de la fiscal Julia Bottaso, se ordenaron las actuaciones de rigor, la notificación de la formación de la causa y la posterior entrega de los menores a sus adultos responsables. También se inició una actuación administrativa interna por las lesiones sufridas por el personal policial y se extendió el correspondiente reconocimiento médico legal.

Comunicado de la ONG Caballos de Quilmes y el estado de los caballos

En un primer momento, los equinos fueron secuestrados como parte de la causa. Posteriormente, quedaron bajo resguardo para su atención y recuperación. Tras el operativo, la organización Caballos de Quilmes difundió un comunicado en el que aportó detalles sobre el estado de los animales y la secuencia previa a la detención.

“Dos menores intentaban escapar de la policía a caballo. Estaban robando con armas blancas a vecinos de la zona. Cuando vieron a la policía, sin dudarlo, agarraron a la yegua y no pararon de golpearla para que corriera más rápido”.

En el mismo texto, la ONG agregó un elemento que agravó el cuadro de situación: “Se querían dar a la fuga como fuera. No les importaba nada. Su bebito de tan solo siete meses de edad corría desesperado cuadras atrás. No lograba alcanzarlos. No podía correr mucho el pequeño, por la desnutrición que tenía".

Finalmente, desde la entidad precisaron el estado sanitario de los animales involucrados tras su rescate: “Los cuatro caballos de ambos operativos fueron secuestrados y están en nuestro hospital siendo atendidos por los veterinarios. La yegua que cae al suelo con los dos jinetes se encuentra estable y con una alimentación especial. Detectamos una preñez a través de ecografías. Su futuro bebé también se encuentra bien”.

