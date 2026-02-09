En el marco de un operativo que incluyeron 65 allanamientos y la detención de 25 sospechosos en el partido bonaerense de Lanús, la Policía de la Ciudad desbarató una banda de motochorros que se dedicaba a robar motociclistas sobre la autopista Riccheri y otros lugares con alta circulación de este tipo de vehículos.

"A esta organización criminal se la vincula con unos 140 robos de motos a mano armada en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires", señaló el Ministerio de Seguridad de la Ciudad sobre los operativos que contaron con la participación de unos 800 uniformados entre personal de investigaciones, grupos de irrupción y contención y policía motorizada.

Desde la cartera de Seguridad porteña, a cargo de Horacio Giménez, agregaron que "en muchas ocasiones de robo, (los delincuentes) efectuaron disparos de armas de fuego, hiriendo en algunos casos de gravedad a sus víctimas, para lograr su objetivo".

Los allanamientos fueron realizados en los partidos de Lanús, Lomas de Zamora y San Martín de la provincia de Buenos Aires y los uniformados secuestraron un total de 20 motos, 4 autos, 2 armas de fuego con municiones de diferentes calibres, 63 celulares a peritar, cascos y "yugas" de motos.

En los operativos se registraron 25 detenidos, entre los que hay dos delincuentes menores de edad. "La investigación comenzó en febrero de 2025 a raíz de la detención de dos ladrones que robaron a mano armada una moto y fueron detenidos tras una persecución en inmediaciones del Puente Alsina recuperando el bien sustraído y secuestrando teléfonos celulares", detallaron fuentes judiciales.

"Las unidades sustraídas luego eran revendidas en el mercado negro a precios convenientes o eran utilizadas para desguace y comercializar sus autopartes", explicaron sobre el destino de las motos sustraídas, las cuales eran robadas por encargo, según marca y modelo.

Fuentes judiciales, según La Nación, indicaron que "al peritar los teléfonos secuestrados en el caso de origen se constataron innumerables conversaciones en chats de redes sociales con otras personas con quienes se planeaban los robos casi en su totalidad en Capital Federal".

Uno de los robos que más resonó ocurrió a fines de diciembre de 2025 sobre la autopista Riccheri, donde seis ladrones interceptaron a un motociclista de 62 años y le sustrajeron el vehículo y otras pertenencias a punta de pistola.

