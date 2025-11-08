Policía retirado mató a un motochorro armado que trató de robarle en El Palomar

En el partido bonaerense de El Palomar, dos motochorros trataron de robarle su auto a un policía retirado, y uno de ellos perdió la vida tras tirotearse con el exfuncionario. Su compañero logró darse a la fuga y, por el momento, no logró ser detenido por las fuerzas del orden.

Fuentes oficiales detallaron a la Agencia Noticias Argentinas que todo sucedió en la intersección de las calles Montarce y Estomba, cuando Mario López, de 45 años, llegaba, acompañado por su mujer, a bordo de su vehículo, a su casa, y dos jóvenes en una moto blanca rompieron el vidrio del acompañante y lo amenazaron usando un arma de fuego.

“Che, aspirante de Sherlock, ¿querés combatir el crimen?”: la llamativa convocatoria de Patricia Bullrich para la Policía Federal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras identificarse como oficial primero retirado de la fuerza porteña, López habría hecho un disparo con su pistola Bersa calibre 9 mm y uno de los delincuentes cayó herido cerca del lugar, falleciendo en la vía pública, mientras su cómplice, aprovechando la confusión, consiguió escapar.

Núñez: policía de la Federal mató a un ladrón que intentó robarle el dinero retirado de una financiera

Trabajó en el lugar personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) -que confirmó la muerte del sospechoso-, agentes de la comisaría 6ª de Morón, e integrantes de la fiscalía N° 7, a cargo del doctor Tomassone, quien, por ahora, no tomó ninguna medida sobre el expolicía.

Un policía asesinó a un delincuente menor durante un robo en El Palomar

El pasado 19 de octubre, el sargento Raúl Vallejos llamó al 911 y confesó haberle quitado la vida a un joven que trató de robarle junto a dos cómplices. Personal policial fue hasta las calles Namuncura y Pampa donde encontraron un auto Cherry Tigo gris, cuyo propietario se identificó y contó lo que había pasado.

Según el parte oficial al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el hombre había llegado a esa esquina tras aceptar un viaje como chofer de la aplicación DiDi, pero todo era una trampa para robarle su auto, porque allí lo sorprendieron tres delincuentes armados.

El policía, tras identificarse, sacó su arma reglamentaria e hizo tres disparos. Los jóvenes lograron escapar, pero pocos minutos después, personal del Hospital Posadas alertó que había ingresado un masculino fallecido con una herida de bala en la región subcostal derecho. Fue identificado como Ariel Muñoz, de 16 años, con domicilio en San Martín.

Lo ocurrido fue caratulado como homicidio, y la causa quedó en manos de la UFI N°2. Por el momento, no se tomó ninguna medida contra el sargento Vallejos.

HM/DCQ