El Presidente volvió al Conurbano: penúltima aparición en PBA pero con nuevas protestas

Javier Milei retomó la campaña electoral tras su viaje a Estados Unidos con un acto en Tres de Febrero, municipio de la primera sección amigable para el economista. Fue su antepenúltima participación en actividades proselitistas en el territorio bonaerense ya que en su agenda figura pasar por Pergamino, el domingo, y realizar un cierre provincial en Ezeiza, el miércoles. El Presidente volvió a mostrarse con Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional por PBA, y Karen Reichardt, la segunda en la lista, y sumó a Patricia Bullrich, su carta para el Senado por la Capital Federal.

El evento montado en Plaza de los Aviadores, en El Palomar, no exhibió sorpresas. Como suele suceder en las últimas intervenciones en formato campaña en las que juega el Presidente, Casa Militar diagramó un fuerte operativo de seguridad que incluyó camionetas blindadas y un anillo de agentes que no se despegó del mandatario una vez que pisó la zona.

Hubo protestas, algo que se repite en mayor o menor medida en todos los actos que protagoniza Milei. A un costado del escenario, un grupo de manifestantes intentó organizar un escrache pero la policía lo impidió. Los vecinos que se reunieron denunciaron que fueron reprimidos con golpes y gases lacrimógenos.

El anfitrión, Diego Valenzuela, intendente del municipio y uno de los primeros dirigentes del PRO que se afilió a La Libertad Avanza, culpó a “los grupos kirchneristas que solo buscan problemas” en cada paso que da el jefe de Estado. El jefe comunal, en rueda de prensa, no solo se ocupó de criticar a la oposición. También mencionó que es central que “la gente” vaya a votar, tal como lo dijo Milei hace un mes.

Milei encabezó la campaña en Tres de Febrero y aseguró: "El momento es duro, pero hay menos pobres y menos narcotráfico"

Ante la cantidad de asistentes, y fundamentalmente por el grupo que se organizó para repudiarlo, Milei no tuvo espacio para iniciar una recorrida por la plaza, tal como se barajó en un principio. Y directamente se subió a un escenario montado en medio del lugar que no tuvo micrófono. Por lo cual, tuvo que dar su discurso con un megáfono en mano.

Eufórico, con asistentes que aplaudieron cada una de sus intervenciones, dijo que “gracias a las ideas de la libertad fuimos potencia mundial, dejando atrás de un país de bárbaros” y que la elección nacional del 26 de octubre será “una bisagra”. “Es la posibilidad de continuar en la civilización o volver a la barbarie comunista de los Kirchner”, lanzó como único orador de la jornada.

También comenzó a enumerar “logros” de su gestión reconociendo que es un momento duro. “Hay menos pobres, menos indigentes y menos inseguridad. Por lo tanto, estamos a mitad de camino y por eso les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad”, y finalizó repitiendo el principal eslogan de la campaña oficialista. “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, vociferó, ante de retirarse con total celeridad.

La visita a Tres de Febrero se trató de la primera del líder libertario en el conurbano tras la fallida recorrida que intentó realizar el 27 de agosto pasado en Lomas de Zamora, jornada en la que recibió una piedra que obligó a suspender la actividad. Y la primera en el último mes en un sitio amable luego de ir hasta San Nicolás, el viernes 10 de octubre, lugar que gestiona Santiago Passaglia.

"¿Cómo quiere que lo arregle?": la respuesta de Milei cuando le dijeron que la gente no llega a fin de mes

El dirigente, junto con su hermano Manuel, fueron parte del PRO pero disgustados con el acuerdo entre el partido amarillo y LLA conformaron HECHOS, un espacio que trató de saltar la polarización que propusieron dos fuerzas mayoritarias. La apuesta fue fructífera ya que consiguieron realizar una buena elección en los distritos en los que presentaron listas, como el de su ciudad natal y Pergamino, lugar que Milei planifica ir el domingo.

La Matanza: peleas en LLA para fiscalizar

La fiscalización de la tercera sección electoral sigue siendo un problema para La Libertad Avanza, en especial en La Matanza, tal como ocurrió en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. En LLA sobran reproches por la falta de planificación del cuidado de votos en medio de una campaña en la localidad que está fracturada. Según pudo reconstruir PERFIL, a una semana de una elección trascendental en un territorio que aporta más de un millón de votos, el partido de color violeta no tiene todos los fiscales necesarios y exhibe descoordinación con el PRO, en particular en La Matanza.

El espacio amarillo asegura que ofreció personal para fiscalizar, con experiencia, pero recibió la negativa de parte del coordinador libertario, Luis “Negro” Ontiveros. El electo diputado provincial por la tercera sección también cosecha críticas de dirigentes locales por montar una campaña electoral paralela a lo dispuesto por la mesa bonaerense, integrada por representantes de LLA y el PRO. “Ontiveros organiza recorridas en ciertos barrios por su cuenta y sin aval de nadie”, dice ofuscada una voz libertaria en reserva. Y agrega que Sebastián Pareja, el titular del partido violeta y armador bonaerense, junto con Cristian Ritondo, integrante de la mesa PBAQ, están preocupados por estos movimientos.

El problema se agrava, de acuerdo a fuentes partidarias, porque escasean los recursos financieros para montar la logística del día del comicio. Se necesitan 300 millones de pesos y todavía no se reunieron ni la mitad. En Casa Rosada anticipan que ya hubo múltiples inconvenientes el 7S: desde falta de fiscales hasta actas de colegios que nunca se entregaron.