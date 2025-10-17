Milei enfrenta críticas por su entrevista en La Nación+: “El gobierno que conocimos, terminó”

Durante la emisión de QR por Bravo TV, el periodista Pablo Caruso analizó junto al diputado nacional Carlos Heller las últimas apariciones mediáticas del presidente Javier Milei, tras su entrevista con Esteban Trebucq en LN+.

Según Caruso, el mandatario “entra en una etapa de agotamiento político” y “el gobierno tal como lo conocimos está terminado. El gobierno de Milei se viene dedicando a emparcharse a sí mismo, aclarando errores o contradicciones profundas de su forma de hacer política”, sostuvo el conductor. “Hoy, el presidente está más ocupado en explicar sus propios pasos que en gobernar”.

Caruso enumeró varios ejemplos de lo que definió como “errores no forzados”: la candidatura de José Luis Espert, cuestionada incluso dentro de La Libertad Avanza; la confusión generada por el mensaje de apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump; y la entrevista de Milei con Eduardo Feinmann, que lo habría dejado “descolocado” ante repreguntas sobre el ajuste económico.

“El propio Milei está emparchando al propio Milei”, ironizó Caruso. “Fue a una entrevista que creyó amistosa y terminó perdiendo el partido”. Durante el análisis, el programa mostró un fragmento de la conversación del mandatario en el que intentó justificar su modelo económico y habló de una supuesta “devolución de quinientos mil millones de dólares en impuestos”, cifra que generó confusión incluso entre sus simpatizantes.

Para Caruso, el presidente “llega a la elección del 26 de octubre con un gobierno desgastado, cuestionado por sus propios aliados y condicionado por el escenario económico”. “El Milei de hoy ya no es el del inicio de su gestión. Lo dicen los mercados, los medios internacionales y hasta sus socios políticos”, afirmó. El conductor concluyó que el oficialismo “vive un proceso de reconversión hacia otra cosa”, que podría tomar la forma de un gobierno de coalición, como mencionaron en días previos algunos analistas y periodistas.



