"¿Cómo quiere que lo arregle?": la respuesta de Milei cuando le dijeron que la gente no llega a fin de mes

En la entrevista de este miércoles con el periodista Eduardo Feinmann, el presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno y descartó de plano cualquier medida de "atajo" para aliviar la situación de la gente.

Se produjo un cruce cuando Feinmann le planteó la difícil situación que atraviesan millones de argentinos: "El 80% apenas si puede llegar a fin de mes y el 60%, 70% llega al día 20", señaló el periodista, preguntándole al Presidente cómo se le "pone plata a la gente".

Nuevo 'Panazo' de industriales panaderos contra el gobierno de Javier Milei: cuántos kilos de pan se repartirán y dónde será la protesta

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"¿A ver, cómo quiere que lo arregle? ¿Como le pongo plata a la gente?", respondió el presidente. El periodista le dijo: "el economista es usted". Entonces la respuesta de Milei tomó la forma de una enumeración de las políticas que se niega a aplicar:

1- Emitir dinero: "¿Quiere que haga como el kirchnerismo?", retrucó. "Cuando usted genera inflación, genera distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad. No lo resuelvo imprimiendo papelitos".

2- Tomar deuda: "Argentina tiene los mercados de capitales cerrados todavía", explicó. "Pero aún así sería profundamente injusto, porque usted se estaría financiando la fiesta de hoy con el trabajo de las generaciones futuras. Y usted le pase la cuenta a su nieto. Un disparate, una inmoralidad".

3- Subir impuestos: "No hay atajo", insistió Milei. "Si usted sube impuestos, va a destruir la inversión. Si usted destruye la inversión, ¿sabe qué? No se van a generar puestos de trabajo. Los que consigan trabajo van a tener salarios bajos porque [serán] de baja productividad".

Ante la pregunta de "hasta cuándo la gente se va a tener que bancar esta situación", el Presidente ató la recuperación a la estabilidad política y la confianza de los mercados.

Francisco Oneto, el abogado de Milei, acusado de hostigar víctimas en un juicio por violación grupal en Chubut

"En la medida que se despeje el riesgo político, va a bajar el riesgo país y eso va a producir una fuerte expansión de la economía con muchas inversiones", aseguró.

En ese sentido, Milei enumeró una serie de proyectos que, según él, demuestran que la confianza está llegando: "Mire, nosotros de RIGI tenemos aprobados 20.000 millones de dólares. Tenemos pendientes 60.000 millones de dólares más. El otro día se anunciaron los 25.000 millones de dólares de OpenAI. Se anunciaron 30.000 millones de dólares de inversiones de YPF-ENI. Con lo cual está ocurriendo, no es que no está ocurriendo", concluyó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT