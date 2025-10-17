Patricia Bullrich culpó al feminismo por la ola de femicidios y desató el repudio de organizaciones de mujeres

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre la violencia de género. En una entrevista con el streamer conocido como Gordo Dan, la funcionaria afirmó que la ola de femicidios y agresiones contra mujeres que atraviesa el país es consecuencia de “los excesos del feminismo”.

“Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, sostuvo Bullrich durante la transmisión en vivo. En el mismo tono, agregó que “el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

Violencia de género: son 164 los femicidios en lo que va de 2025 en Argentina

Desde el programa Bienvenidos al Tren, emitido por Bravo TV, la periodista Fabiana Solano analizó los dichos de la ministra y los calificó como una “apología de la violencia machista”, en un contexto en el que el Estado debería reforzar su compromiso con la prevención y erradicación de la violencia de género. Diversas organizaciones feministas manifestaron su repudio inmediato a Bullrich. Desde La Casa del Encuentro, entidad que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en Argentina, cuestionaron las palabras de la funcionaria por “culpabilizar a las propias mujeres de la violencia que sufren”.

En un comunicado, la organización recordó que “la violencia de género no es un problema individual, sino estructural, y el Estado tiene la obligación de prevenirla, sancionarla y erradicarla”. Y agregaron: “Culpar a las víctimas no salva vidas. Financiar políticas públicas, sí”. El espacio en el que Bullrich responsabilizó al feminismo tampoco fue casual.

Las palabras de la ministra generaron indignación en redes sociales y en ámbitos académicos, que consideraron que el mensaje de Bullrich legitima la violencia patriarcal y desconoce el trabajo de los movimientos feministas en la lucha por los derechos humanos y la igualdad de género. En un país donde cada 30 horas una mujer es asesinada por motivos de género, los dichos de una funcionaria de alto rango no solo generan rechazo social, sino que también reavivan el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a la violencia machista y la necesidad urgente de políticas públicas efectivas.

