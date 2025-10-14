El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, afirmó que creen "en un 99%" que el cuerpo desmembrado que fue hallado en Concordia es el del remisero Martín Sebastián Palacio.

El conductor que estaba desaparecido habría trasladado a Pablo Laurta, el hombre acusado de los femicidios de su expareja y su exsuegra en Córdoba.

“Mente criminal metódica”

“Creemos que Laurta es una mente criminal metódica, que manejó todas las variables y que no se manejó con un impulso, tuvo conciencia”, agregó en conferencia de prensa.

“El autor se constituyó en la ciudad de Concordia el 7 de octubre y a las 20 Laurta contrató un remise, cuyo chofer era Palacio, para que lo traslade a Rafaela, Santa Fe”, confirmó.

Roncaglia estuvo acompañado por el jefe de Policía local, Claudio González. “El viaje inicial era hacia Santa Fe, según nos contó la hermana, motivo por el cual nos contactamos con dichas autoridades. Aun así, ese mismo día aparece el vehículo Toyota Corolla quemado en Córdoba, lo que nos llamó la atención, por eso cambiamos la ruta de investigación hacia dicha provincia”, aclararon.

“Lo concretó es que el sábado, mientras seguíamos buscando a Palacio, se toma conocimiento que Laurta asesinó a dos mujeres y se llevó a su hijo”, prosiguieron en cómo se desarrollaron los hechos.

“Se activó el Alerta Sofía para dar con el niño y se comunicó a todas las autoridades del país lo que ocurría. Nuestra Policía se puso a trabajar y el domingo se logró la detención de Laurta en un hotel y la recuperación del chico”, aseguró.

Cómo entró Laurta al país

“Alquiló en Salto una casilla y ahí estuvo practicando kayak para cruzar a la Argentina. No lo hizo por un puesto controlado, si no que atravesó el río Uruguay”, señalaron.

Además explicaron que “el rastrillaje se centró con la información de la imagen de Laurta solo y la última conexión de las antenas de los celulares”.

“Hoy se trabaja sobre eso, la Policía Científica estuvo en el lugar, faltan algunas extremidades, está decapitado, pero en un 99% creemos que es Palacio, la familia ya sabe y está en comunicación. En las próximas horas se hace la autopsia”, expresaron las autoridades.

“Estamos hablando de dos femicidios y un homicidio. A Palacio no lo habría matado por una discusión, fue todo premeditado, para que no diga nada”, manifestaron sobre la hipótesis del crimen del chofer.

“Es un criminal y podía hacer cualquier cosa, manejó todas las variables posibles. El arma que se secuestró estaba lista para seguir usándose”, concluyeron.