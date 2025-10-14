Habló el taxista que llevó a Laurta a Entre Ríos tras el doble femicidio: "No tuvo reacciones que me hicieran dudar"

El taxista que trasladó a Pablo Laurta desde Córdoba hasta Entre Ríos aseguró que el acusado por el doble femicidio en Villa Serrana “no tuvo reacciones” que lo hicieran “dudar”.

“El nene lloraba y gritaba. Era propio de lo que me había comentado el padre que le habían diagnosticado autismo”, relató el chofer.

Laurta, acusado como el supuesto autor de los femicidios de su expareja Luna Giardina, y de su exsuegra Mariel Zamudio, llamó a una central telefónica de taxis y esperó el vehículo en la Plaza de los Niños ubicada en la zona de la Terminal de Ómnibus.

“Ahí estaba con el nene jugando en la plaza”, confirmó el conductor en declaraciones a Mitre Córdoba.

La madre de Laurta tras el doble femicidio: "Es un asesino y va a estar toda la vida en la cárcel"

“Nunca me imaginé un desenlace de este tipo”

Además relató que “en una de las conversaciones que habían tenido, (el nene) había pedido por la madre. “Él me había contado que tuvo problemas con la mujer, nada más”.

El taxista afirmó que Laurta le decía a su hijo que “por un tiempo no la iba a ver (a Luna) porque se iban de vacaciones”. “Yo no sospechaba nada, era como muy normal. Nunca me imaginé que iba a ser un desenlace de este tipo”, enfatizó.

“No tuvo reacciones el tipo que me hiciera dudar a mí de alguna intención. Lo trataba muy bien al niño”, insistió el chofer.

“Pero bueno el niño tenía complicaciones en el viaje, vómitos, estaba amarillo, con fiebre. Le ofrecí ir a un centro médico, el padre se negó. Me llamó un poco la atención, pero me dijo que ´era normal, porque él se mareaba en los viajes, que era normal eso, que ya se le iba a pasar´. Si el padre mismo no quiere llevarlo a un centro médico, yo no lo puedo obligar”, prosiguió en su relato.

“Me dijo que se iba de vacaciones con el niño”

“Me dijo que era el padre y que había venido porque le tocaban sus vacaciones y que se iba de vacaciones con el niño”, narró el conductor.

“Se iban a Concordia, Entre Ríos, que ahí los esperaban unos amigos porque él tenía una casa ahí. Eso es todo lo que me dijo”, precisó.

El taxista expresó que “a la altura de Paraná” Laurta le cambió el destino y le pidió que lo llevara a Gualeguaychú. “Los dejo muy cercano al hotel Berlín”, detalló.

“El llevaba un bolso que ocupaba casi el baúl del vehículo. Estaba muy tranquilo”, reiteró el taxista.

Por último aseveró que “no había ningún control en la ruta ni del lado de Córdoba ni del lado de Entre Ríos”.