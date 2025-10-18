Envalentonado, Santiago Caputo abre más internas

El asesor estrella de la gestión libertaria, Santiago Caputo, volvió de su estadía en EE.UU. decidido a jugar fuerte en la interna libertaria, y a sacudir al esquema de poder libertario cuando restan escasos días para los comicios de medio término, que moldearán el mapa de poder para el segundo tramo de la gestión de Javier Milei.

El asesor con despacho en el primer piso de la Casa de Gobierno abrió fuego contra el Canciller, Gerardo Werthein, a quien apuntó y con quien se superpuso en materia de diplomacia y diálogo con la administración republicana, para avanzar en el rescate financiero que la gestión del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, habilitó.

En ese escenario, en los pasillos de la Cancillería se señala que Werthein deja trascender que “ya cumplió”, y que tiene todos los números para irse del Palacio San Martín tras las elecciones y el reformateo de Gabinete que Milei tiene previsto. Werthein, se cuelga la medalla de la foto que el presidente Milei obtuvo junto a Donald Trump, en el Salón Oval.

En tanto en el ala caputista resaltan que la diplomacia paralela ejercida por el asesor, que tejió vínculos con el lobbista Barry Bennett vía el vidrioso empresario Leonardo Scaturisse, es lo que logró el potente respaldo norteamericano. El mensaje de Daniel Parisini (Gordo Dan) en redes, solo hizo poner en relieve las tensiones latentes.

“... si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle “perdón” por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema”, posteó el influencer libertario.

Además, el jueves Argentina volvió a votar en el Comité de Descolonización diferenciado de EE.UU. y de Israel. “Un nuevo clavo en el cajón de Werthein”, bromearon en la Cancillería, que aguardan cambios para el mes de diciembre.

Pero la embestida de Caputo no es solo contra el Canciller. También jugó fuerte contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según pudo reconstruir PERFIL, en la reunión que Bennett y Caputo mantuvieron con Miguel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo, no se conversó acerca de cargos. Pese a ello, trascendió que Bennett habría pedido la incorporación de Caputo al Gabinete, un gesto por demás inusual.

Caputo había recibido dardos de Francos la semana anterior, cuando en una entrevista en Infobae había señalado que el asesor debería “firmar” decisiones y resoluciones del Gobierno.

En los pasillos de la Casa Rosada circuló que el asesor y consultor se siente envalentonado. Contaba con el respaldo del establishment local, y ahora afianzó apoyo de sectores de la administración republicana. Con dichos apoyos, juega fuerte en la interna a días de los comicios.

Hasta el Presidente reconoció en una entrevista que Caputo podría integrar parte del Gabinete a partir de diciembre.

Los roces internos del consultor no se detienen allí. El clan Menem continúa siendo uno de sus blancos predilectos.

Quienes conocen la dinámica legislativa aseguran que el socio que encontró Caputo para desgastar a Martín Menem, es Cristian Ritondo. Hubo cambios en el jefe del bloque del PRO. En la última reunión de Labor Parlamentaria, el diputado amarillo tomó distancia de los pedidos de Menem, algo que no venía sucediendo.

De esa manera, menos contra Javier y Karina Milei, el asesor embiste contra buena parte del Gabinete.