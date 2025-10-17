Agenda presidencial: “Va a haber cambios en el gabinete y una suerte de relanzamiento después de las elecciones”

Desde la Casa Rosada, el periodista, Alejandro Gomel, analizó para Canal E el clima político previo a las elecciones y los movimientos que se esperan dentro del gabinete del presidente Javier Milei, tras sus declaraciones recientes en medios y redes.

“Va a haber actividad proselitista de campaña. Milei va a estar en 3 de Febrero, en la tierra de Diego Valenzuela, va a haber un acto allí antes de viajar al interior del país”, adelantó Alejandro Gomel sobre la agenda presidencial.

Cuáles son los cambios que se vienen en el gabinete de Javier Milei

Asimismo, detalló que Javier Milei confirmó modificaciones en su equipo de gobierno: “Va a haber cambios en el gabinete, va a haber una suerte de relanzamiento después de las elecciones de mover las piezas, más allá de dos cambios obligados, porque Luis Petri va a ser diputado por Mendoza, porque Patricia Bullrich va a ser senadora por la Ciudad de Buenos Aires, pero habló de más cambios”.

El punto más relevante, subrayó Gomel, fue el rol del asesor presidencial: “Le preguntaron directamente por el asesor estrella, por Santiago Caputo, y Milei dijo que va a tener un lugar importante”.

El nuevo rol de Santiago Caputo en el Gobierno

Cuando se le consultó a Javier Milei si Santiago Caputo podría ser jefe de Gabinete, el Presidente fue evasivo: “Dijo bueno, no, a nadie se, no hay que adelantar los nombres a ningún, lo peor que le podés hacer a un funcionario es adelantarle cuál cargo va a tener, algo bastante lógico, pero sí confirmando que va a tener otro lugar Santiago Caputo”.

El periodista analizó que estas declaraciones implican un giro en la exposición pública del asesor: “Ahí casi casi el Presidente sacando del closet al asesor presidencial, al monotributista. Esto que ha causado siempre mucho revuelo y malestar por otros miembros del gabinete, y lo dijo en algún momento el propio Guillermo Francos, que tendría que firmar si alguien toma decisiones, tiene que poner la firma, hacerse cargo de las decisiones que toman”.

Según desarrolló, en los últimos meses, Santiago Caputo comenzó a mostrarse más públicamente: “Viene saliendo de esas sombras y teniendo apariciones públicas concretas. La primera, si se quiere, es el blanqueo de una cuenta que parece menor, pero la manera en que comunica el Gobierno es importante. Blanquear que él tiene su propia cuenta de Twitter, que hasta aquí no la tenía”.