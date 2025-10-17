Milei encabezó la campaña en Tres de Febrero y aseguró: "El momento es duro, pero hay menos pobres y menos narcotráfico"

Este viernes 17 de octubre, el presidente Javier Milei lideró una caravana de campaña en Tres de Febrero. Parado en la parte trasera de una camioneta y usando un megáfono aseguró que en las elecciones del 26 de octubre se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

El mandatario estuvo acompañado por los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli, Patricia Bullrich y Karen Reichardt; su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el intendente Diego Valenzuela; y Sebastián Pareja, responsable del armado bonaerense.

El presidente afirmó: “Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner. El momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad”.

Y, a continuación, explicó: “Por lo tanto estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al ‘Colo’ (en referencia a Santilli) y a Karen, que vamos a ganar”.

Momentos antes del arribo del Milei se produjo un cruce, que no pasó a mayores, entre los militantes libertarios, presentes en el lugar, y un grupo de manifestantes que se acercaron a la Plaza de los Aviadores para repudiar la visita del máximo mandatario de LLA.

Cuando llegó al lugar de la caravana, Santilli dialogó con la prensa y le dijo al electorado de la provincia que, en las próximas elecciones, “podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan”.

Karen Reinhardt y Diego Santilli

Cómo sigue la campaña de Milei

El sábado 18 de octubre, a las 10.30 horas, el presidente visitará Santiago del Estero. A las 18.30 horas arribará a Tucumán. En ambas provincias participará, junto a los candidatos locales, de caravanas de campaña.

En la ciudad de Santiago, el máximo referente de LLA estará acompañado por Laura Godoy y Tomás Figueroa, candidatos a Diputados y al Senado, respectivamente; en San Miguel de Tucumán estará con Federico Pelli, candidato a diputado.

