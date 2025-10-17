Milei encabezó la campaña en Tres de Febrero y aseguró: "El momento es duro, pero hay menos pobres y menos narcotráfico"

Este viernes 17 de octubre, el presidente Javier Milei lideró una caravana de campaña en Tres de Febrero. Parado en la parte trasera de una camioneta y usando un megáfono aseguró que en las elecciones del 26 de octubre se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.
El mandatario estuvo acompañado por los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli, Patricia Bullrich y Karen Reichardt; su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el intendente Diego Valenzuela; y Sebastián Pareja, responsable del armado bonaerense.
Javier Milei reivindicó a Espert, habló de la reforma laboral y del lugar de Santiago Caputo en el futuro gabinete
El presidente afirmó: “Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner. El momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad”.
Y, a continuación, explicó: “Por lo tanto estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al ‘Colo’ (en referencia a Santilli) y a Karen, que vamos a ganar”.
Axel Kicillof dijo que Cristina Kirchner está "injustamente detenida" y pidió "frenar a Milei y llenar el Congreso de compañeros"
Momentos antes del arribo del Milei se produjo un cruce, que no pasó a mayores, entre los militantes libertarios, presentes en el lugar, y un grupo de manifestantes que se acercaron a la Plaza de los Aviadores para repudiar la visita del máximo mandatario de LLA.
Cuando llegó al lugar de la caravana, Santilli dialogó con la prensa y le dijo al electorado de la provincia que, en las próximas elecciones, “podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan”.
Cómo sigue la campaña de Milei
El sábado 18 de octubre, a las 10.30 horas, el presidente visitará Santiago del Estero. A las 18.30 horas arribará a Tucumán. En ambas provincias participará, junto a los candidatos locales, de caravanas de campaña.
En la ciudad de Santiago, el máximo referente de LLA estará acompañado por Laura Godoy y Tomás Figueroa, candidatos a Diputados y al Senado, respectivamente; en San Miguel de Tucumán estará con Federico Pelli, candidato a diputado.
HM