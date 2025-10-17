El Gobierno y empresarios tienen la reforma laboral redactada, pero el círculo rojo espera por garantías de gobernabilidad

El Gobierno tiene en manos el proyecto de reforma laboral que las empresas necesitan para seguir creyendo en el modelo Javier Milei. Junto con un esquema impositivo renovado, se convirtieron en el eje de la esperanza para sostener un plan que hasta el momento sólo les generó reducciones en sus ganancias y problemas en sus estructuras. Aunque, ahora esperan que se supere el ruido electoral que provocó las tensiones financieras durante casi todo el 2025, para reclamarle a la gestión libertaria que avance en acuerdos políticos que moderen la grieta y devuelva el fuerte respaldo que el Coloquio de IDEA le brindó al oficialismo.

Según pudo saber PERFIL, el Gobierno ya tiene redactada la reforma laboral, que contó con el aporte del sector privado y la ausencia en la intervención del sindicalismo. “Están al tanto del proyecto, pero no dicen nada. Está claro que no les cae bien, pero es necesario avanzar. Le hemos dedicado mucho en este período”, aseguró un integrante del Consejo de Mayo, espacio que debe revisar la letra chica que le envió la Casa Rosada.

Martín Rappallini, titular de la UIA, sobre el respaldo de Estados Unidos: "Es una ayuda, pero la confianza se recupera honrando las deudas"

Distintos actores consultados coincidieron en que el sector privado espera un cambio de modelo económico o, en el mejor de los casos, una nueva fase del plan Caputo que contenga una reactivación de la actividad, inversión en infraestructura e incentivo para el consumo. La pregunta que despertó suspicacias fue si será el actual ministro de Economía el “capaz de resolver un problema que él mismo generó”. Sucede que la reforma laboral “sólo funcionará si hay posibilidades de crear nuevo empleo y eso sucede con más consumo”.

“Está claro que el pass through ya no incide con fuerza en la IPC, porque el proceso de desinflación fue tan fuerte que dejó terreno congelado en la actividad. La gente ya no vota pensando en los precios, sino en el costo de vida que ahora está afectado por la caída de los ingresos y por el desempleo”, se quejó un CEO que conoce sobre la situación de las empresas argentinas y de los intereses de las norteamericanas.

Caputo vs Sturzenegger

Un importante empresario, sin embargo, descartó que Caputo sea incompatible con la necesidad de inyectarle anabólicos al consumo, con el objetivo de reactivar la actividad y devolver dinamismo a las empresas. El temor es saber qué ala del Gobierno se quedará con el comando económico si es que el lobby para desbancar al actual ministro gana la pulseada. Algunos de los CEOs que pasaron por el quinto piso del Mecon aseguraron que “Toto está dispuesto a aflojar con el ajuste”, pero aseguraron que “Milei es el responsable de las decisiones ideológicas”.

“Si llega a quedar en Economía (Federico) Sturzenegger, entonces el Gobierno habrá decidido acelerar en su plan para morir con las botas puestas. Porque es el ministro con peor relación con las empresas que operan en el país. Liberar absolutamente todo no es un beneficio per se, sino que deja en el camino muchos heridos por sólo creer que la realidad debe adaptarse a la academia y no al revés”, fustigó uno de los empresarios de mayor poder que pasó por Mar del Plata.

Errores no forzados o "caprichos" de Javier Milei: los debates del establishment sobre el futuro del plan económico

Lo cierto es que el círculo rojo espera que las elecciones se conviertan en una suerte de aleccionador del Gobierno, que le permita recostarse sobre sus socios más políticos y abrir la cancha para explorar alternativas que se asemejen más al centro de la economía. De lo contrario, la advertencia es por una aceleración de la crisis de la producción, el empleo y un malestar social que aumentará.

Los gobernadores, la llave de la gobernabilidad

Si bien la apuesta está al rol político de Mauricio Macri para ordenar a la tropa e incluso sumar a algún gobernador afín a un puesto clave para intermediar con el resto de los mandatarios provinciales, los empresarios están convencidos de que Provincias Unidas, que está liderada por la liga de los gobernadores productivistas, será la llave para abrir la gobernabilidad en los próximos dos años, para evitar un desgaste del Gobierno.

Ese equilibrio, sin embargo, es muy endeble, porque de ese espacio que integran peronistas de centro-derecha y radicales surgirá un candidato presidencial que competirá las presidenciales de 2027. En ese entramado ya están trabajando de manera muy activa empresarios que podrían pegar el salto a la órbita de la política partidaria-electoral el año próximo. Según pudo saber PERFIL, “se trata de nuevas figuras con un rango etario sub 50 y con una mirada federal”.

Luis Caputo prometió reformas laboral y tributaria a los empresarios en el Coloquio de IDEA

Un analista político que asesora a empresas de primer nivel en el país advirtió, en charlas privadas, que “el ausentismo y la paciencia cada vez más corta del electorado para conseguir respuestas a las expectativas pone en peligro al Gobierno, si es que no tiene la capacidad de repensar su segunda parte de la gestión”. Un dato que el establishment tomó nota y que, a pesar del respaldo ideológico, utilizó a su favor: dolariza sus carteras por el dólar barato, espera una corrección del tipo de cambio y un golpe de timón que les devuelva la rentabilidad de sus negocios. De lo contrario, fogonearán la ilusión reiterada de la salida del medio de la grieta.