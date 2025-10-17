Martín Rappallini, sobre el respaldo de Estados Unidos: "Es una ayuda, pero la confianza se recupera honrando las deudas"

En medio del ruido preelectoral y la asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos como salvataje, la industria pasa por un momento de fuerte caída de la actividad y debate sobre la competitividad. En ese contexto, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, subrayó que la ayuda externa es positiva, pero insuficiente ya que la clave para atraer inversiones a largo plazo es la seguridad jurídica.

En una entrevista exclusiva con PERFIL durante el 61° Coloquio de IDEA de Mar del Plata, el integrante del Grupo de los Seis planteó la necesidad de una profunda reforma impositiva, una modernización laboral y una mayor integración al mundo para que Argentina pueda, finalmente, "nivelar la cancha" y competir a nivel regional e internacional.

- De los ejes del 61° Coloquio, - tributario, competitividad e innovación - ¿Cuál te parece que es el más urgente a atender?

"Yo hablo justamente de competitividad sistémica, eso quiere decir que los tres ejes son fundamentales.

- Dentro de la cuestión impositiva y en términos de industria, ¿crees que es viable una Argentina repensando su sistema impositivo?

Sí, yo estoy convencido que Argentina con la reforma impositiva, bajando los impuestos de 50 puntos a 32—que es el objetivo de la reforma—, más una modernización laboral, puede lograr ser muy competitivos contra la región y también contra los países occidentales. La competencia contra China es otro partido, pero sí, contra la región vamos a estar competitivos.

- ¿Qué se espera del futuro de los acuerdos comerciales? Ahora se está hablando de un pacto con Estados Unidos, pero también con otros países.

Es fundamental. La integración es fundamental en este modelo, porque la Argentina si empieza a crecer los necesita, así como todos los países de estas dimensiones. Para mí, la alianza con Estados Unidos y, por otro lado, la alianza del Mercosur con Europa son fundamentales. Y creo que ahí hay muchísimas oportunidades ya que es muy positiva la integración, las exportaciones, las inversiones en todo el país, la posibilidad de asociatividad con empresas americanas, europeas, que tenemos una raíz cultural muy, muy cercana.

- ¿Qué señal le da a estos potenciales países con los que se puede acordar el respaldo financiero que comprometió EE.UU.?

La confianza es algo que se recupera con el tiempo. Si bien estamos recibiendo una ayuda, también es importante que nosotros mantengamos o cumplamos. Que los contratos se paguen, que todas las deudas se honren. Porque por un lado tenemos esta ayuda y por otro mostramos que tenemos voluntad de asumir nuestras obligaciones financieras de bonos, de acciones, de pagar las deudas. O sea, tenemos que también mostrar al mundo que, independientemente de tener situaciones financieras, en la Argentina hay seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos, y esto para mí puede ser muy importante para generar las condiciones de inversión.

- Estamos llegando al tramo final de las elecciones, que tanto ruido generó en esta etapa. ¿Pensás que después de esto la industria puede empezar a pensar en un futuro un poco más certero?

Venimos dialogando y vamos a llevar nuestra problemática. Por eso venimos hablando de nivelar la cancha. Te diría que fuimos nosotros, el año pasado, los que impusimos el concepto en la conferencia industrial, y hoy a mí me pone contento que prácticamente todos los speakers lo tomaron como base. Que la Argentina tiene que darnos las mismas condiciones que existen a nivel internacional y esto lo estamos reclamando al Gobierno. También nosotros, puertas para adentro y como industria, trabajamos mucho en los costos internos, en la productividad, en incorporar tecnología, los precios... Bueno, es un desafío puertas para adentro y puertas para afuera: que el gobierno también entienda que la industria quiere competir e integrarse al mundo."