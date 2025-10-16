Segunda jornada del Coloquio IDEA 2025 en Mar del Plata: debates sobre trabajo, impuestos y gobernabilidad

El Coloquio IDEA 2025 celebra su 61ª edición, un encuentro anual que reúne a los principales referentes de la economía y la política de Argentina. A partir de la cobertura exclusiva del periodista Ariel Maciel, en Modo Fontevecchia, por Net TV, explicó que busca debatir medidas para hacer al país más competitivo, incluyendo simplificación de impuestos, reformas para pymes y grandes empresas, y un diálogo post elecciones que permita acordar un plan económico integral.

El periodista argentino Ariel Maciel se desempeña como editor de Economía Política en el área digital de Editorial Perfil, donde también conduce programas informativos y realiza análisis sobre la actualidad política y económica del país.

El Coloquio IDEA celebra su 61ª edición y se realiza en Mar del Plata, en el Hotel Sheraton, del 15 al 17 de octubre, bajo el lema "Juega Argentina: a competir, producir, innovar". Se centra en debatir y proponer medidas para hacer de Argentina un país más competitivo en un mundo en constante transformación. ¿Cómo se vive allí?

Esta es la segunda jornada, en la que los ejecutivos y CEOs de las empresas —la mayoría multinacionales y algunas locales— participan de este reconocido lobby empresarial, que se realiza cada dos años, apenas unos días antes de las elecciones. Ya, en minutos llegará a este hotel, donde se realiza el coloquio, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Ahora, se registra una participación récord: más de 1.000 empresarios. Al mismo tiempo que los socios habituales pagan alrededor de 840.000 pesos argentinos para participar, los no socios pueden llegar a abonar hasta 1.155.000 pesos para inscribirse en el evento. Para actividades especiales como cenas y otras, los costos pueden ser aún mayores, alcanzando varios millones de pesos, como el caso citado de hasta 4 millones para cenas y actividades exclusivas.

En cuanto a Estados Unidos, no recibe tanta atención. Recién habló el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el orden macroeconómico, pero los empresarios destacan que, en Argentina, se necesita abrir el diálogo tras las elecciones legislativas de octubre para implementar un plan económico que incluya la actividad productiva. Muchas empresas, aunque alineadas con el gobierno nacional, dependen del consumo interno y de la actividad económica.

Las noticias no son alentadoras

La mayoría de los empresarios presentes considera que en 2026 no habrá la reactivación necesaria para recuperar lo perdido. Un representante del sector de la alimentación contó que, en 2024, las ventas cayeron un 30% por la recesión. Este año esperaba recuperar un tercio de esa caída, pero hasta ahora la situación sigue igual; no se recuperó nada.

¿Cómo tomaron los empresarios los anuncios de Trump y de Biden, esta especie de montaña rusa en la que un día celebran y al siguiente se preocupan? ¿Cómo se percibe allí el clima, con las bolsas y el dólar?

El círculo rojo sigue con atención estas señales. Muchos coinciden en que la forma en que se comunicó el anuncio fue desacertada y provocó confusión e incertidumbre en los mercados. Consideran que alguien del entorno político, diplomático o de comunicación debería haber asumido la responsabilidad por el manejo de la información.

Los empresarios consideran que, aunque todo parece ordenado, se están dilapidando oportunidades. Señalan que “la timba infinita y el endeudamiento infinito es insostenible” y que no se puede depender de deuda o préstamos para sostener un nivel de dólar. Incluso aquellos que dicen que el dólar está atrasado y que no pueden competir para exportaciones, advierten que cualquier aumento también incrementa los costos, porque la actividad está muy dolarizada.

Hay dudas sobre un dólar ideal —entre 1.700 y 1.900 pesos—, ya que también impactaría en los costos. La comunicación desde Norteamérica no es percibida como novedosa. Otro tema preocupante es el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ya que muchas empresas estadounidenses no tienen claridad sobre su sector frente al pacto.

Nadie da por ganador a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. Todos esperan que el gobierno pierda, aunque la duda es en qué medida. Para los empresarios, es imprescindible un acuerdo político que permita avanzar con reformas; sino, no tendría sentido. Algunos consideran que una derrota podría incluso facilitar el diálogo con el gobierno.

¿En cuanto a los gobernadores, te referís a Provincias Unidas?

En un rato habrá un panel con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maxilimiliano Pullaro, quienes charlarán con empresarios. Mañana se realizará otro panel. Este sector ve que la llave de la gobernabilidad tras las elecciones depende del ánimo del gobierno, pero consideran que los gobernadores de la Liga de Gobernadores, de las provincias más federales, tienen un rol clave para mediar en la grieta.

Milei le mandó mensaje al círculo rojo en IDEA: reforma laboral y menos impuestos

Además, te agrego un dato adicional: el Consejo de Mayo fue convocado y parecía no funcionar, pero empresarios de entidades participantes indicaron que, de todos los puntos tratados, dos están muy avanzados: la reforma laboral y la reforma impositiva. Ya se conversó con varios gobernadores, especialmente los que impulsan la tercera vía, y también hay diálogo con sindicatos. En definitiva, el gobierno cuenta con un camino allanado para aplicar el diálogo.