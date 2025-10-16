El presidente del coloquio de IDEA es optimista con la reforma laboral e impositiva

El presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Santiago Mignone, expresó optimismo respecto a las medidas laboral e impositiva que se están debatiendo en la 60ª edición del Coloquio del foro empresarial en Mar del Plata. Según sus declaraciones en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), subrayó que, para mejorar la competitividad del país, se requieren cambios que impulsen la productividad interna, reduzcan la informalidad laboral y simplifiquen el sistema impositivo, siempre manteniendo un sólido equilibrio fiscal.

El contador público argentino Santiago Mignone, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito empresarial y de la consultoría y, es socio de PwC Argentina, donde también se desempeña como senior partner para Latinoamérica, coordinando estrategias y proyectos en la región. A partir de 2024 ocupa la presidencia del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

A diferencia de otras ediciones, el presidente no asistió al coloquio de la entidad. En su lugar, estuvo presente el vocero, quien reiteró el alineamiento con la ortodoxia económica y planteó como ejes del Gobierno la reducción de impuestos, la reforma tributaria y la laboral. ¿Qué principales conclusiones obtuvo tras la primera jornada?

Este primer día del encuentro nos permitió transmitir el espíritu que atravesará las tres jornadas: la búsqueda de mayor competitividad en la economía. Competitividad tanto desde el interior de las empresas —donde debemos avanzar en productividad, innovación y un entorno macroeconómico más favorable— como en el acompañamiento de los procesos, referidos en el discurso de Adorni y en el mensaje del presidente, vinculados a las reformas impositiva y laboral.

Está claro que el Gobierno, aun obteniendo un buen resultado en las elecciones, incluso con sus aliados de Propuesta Republicana (PRO), no contaría con los votos suficientes para aprobar una reforma laboral o una tributaria. Para eso sería necesario un acuerdo con parte del resto del arco político. ¿Qué vínculos mantiene IDEA con sectores como Provincias Unidas o con lo que se denominó la oposición amigable?

Las reformas van a requerir consensos parlamentarios más amplios. Nosotros consideramos que las condiciones están dadas, ya que estas transformaciones impactan principalmente en las provincias. Hoy, los productos que demanda el mundo se generan en esos territorios, mucho más que antes, cuando la economía estaba más concentrada en el AMBA.

Tenemos un diálogo fluido con los gobiernos provinciales. De hecho, el precoloquio se realiza habitualmente en Rosario, lo que refuerza el vínculo con los gobernadores del centro del país y también con los de las regiones cuyana y patagónica. Creemos que, una vez superado el ruido electoral —cuando las diferencias suelen resaltarse por encima de los acuerdos—, volverá a ponerse el foco en los puntos de coincidencia, porque será momento de gestionar.

Estamos convencidos de que las reformas estructurales son imprescindibles para reactivar el crecimiento económico. Consideramos que se trata de una posición beneficiosa tanto para los gobernadores como para el Gobierno nacional.

¿Qué percibe de los empresarios que participan en IDEA respecto del clima económico? ¿Sienten el impacto de una recesión? En los últimos dos trimestres la actividad se detuvo, e incluso en algunos sectores retrocedió. La capacidad instalada se ubica en niveles similares —y en ocasiones inferiores— a los de la pandemia. ¿Cuál es su lectura sobre el funcionamiento de la economía real entre los participantes del coloquio?

Hasta el momento, la estabilización del año pasado había permitido un crecimiento. Sin embargo, incluso en ese momento, la recuperación no fue pareja entre los distintos sectores: hay una marcada heterogeneidad. En los últimos meses —con la volatilidad de las tasas de interés—, la economía se frenó. Aunque no se trasladó al empleo.

La mirada general valora la estabilidad macroeconómica y la búsqueda del equilibrio fiscal. Falta todavía consolidar ese ordenamiento y avanzar con las reformas que todos esperamos. En eso hay consenso: se confía en que esos cambios, a nivel microeconómico, tendrán un efecto positivo y permitirán que la economía vuelva a reaccionar.

