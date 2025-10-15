Coloquio de IDEA: “Está un poco devaluado en presencia de funcionarios nacionales”

El periodista, Ariel Maciel, conversó con Canal E y se refirió al clima previo al coloquio de IDEA en Mar del Plata, en un contexto marcado por la campaña electoral y las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos.

“En horas de la tarde arranca este coloquio de IDEA que está un poco devaluado en presencia de funcionarios nacionales pero que tiene todo este contexto”, explicó Ariel Maciel.

Expectativa entre el empresariado más allá de la ausencia de Javier Milei

Asimismo, remarcó que, a pesar de la ausencia de Javier Milei, los empresarios se mantienen expectantes: “No es que los empresarios están de capa caída o malhumorados por la ausencia de Javier Milei que va a enviar a Manuel Adorni, al vocero presidencial, para reemplazarlo, para llevar el mensaje justamente del Presidente, sino están expectantes porque hay muchas de las empresas que están presentes en este coloquio de IDEA que colmaron la capacidad total”.

Según detalló Maciel, “va a haber más de mil CEOs y ejecutivos de distintas multinacionales, también algunas empresas locales que están con mucho interés por saber justamente profundizar un poco más y darle más claridad a lo que sucedió ayer, la suerte de confusión que hubo y que generó algunos ruidos en el mercado”.

Optimismo del Círculo Rojo en cuanto a las reformas estructurales

Sobre la misma línea, agregó que, dentro del Círculo Rojo, hay una mirada más optimista: “Entienden que si efectivamente llega el paraguas protector de los Estados Unidos hay una luz de esperanza para poner en marcha las grandes reformas que están pidiendo al Estado nacional”.

El periodista subrayó que las demandas empresarias apuntan a dos ejes: “Hablamos de dos principalmente, las señalamos habitualmente y tiene que ver con la reforma laboral por un lado y la reforma impositiva”.

En ese sentido, destacó la relevancia de la presencia de los mandatarios provinciales: “Por eso van a estar gobernadores, es interesante el punto porque más allá de cómo le vaya al Gobierno en las elecciones, más allá de cuántos votos consiga, cuántos legisladores suma, etcétera, también hay una cuestión de vocación por parte del Gobierno de sentarse a negociar”.