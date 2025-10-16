A diez días de las elecciones legislativas nacionales, el Partido Justicialista celebra su Día de la Lealtad haciendo equilibrio. La Cámpora, el gobernador Axel Kicillof y la CGT organizaron distintos actos, con el cuidado de que ninguno se enfrente ni se superponga explícitamente con los demás. La celebración este año es especial porque se cumplen 80 años del 17 de octubre de 1945.

La propuesta más masiva es la del kirchnerismo, que convoca a una caravana nacional a la casa donde cumple su condena la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo el lema "Ayer por Perón, hoy por Cristina". La agrupación "Leales de corazón" dispuso que tres columnas -Sur, Norte y Oeste-concentren simultáneamente en las tres estaciones de tren más importantes de la ciudad de Buenos Aires: Constitución, Retiro y Once. A las 16 partirán hacia el barrio de San Telmo, con la intención de confluir a las 17 en San José 1111 y recibir el saludo de la dirigente desde su balcón.

La voluntad de mostrar un peronismo unido en la diversidad, o al menos no fragmentado, es expresa. Desde la organización del acto kirchnerista, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó un encuentro que convocó a diversos sectores, donde se contó hasta el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Hubo también representantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Axel Kicillof. El ministro de Gobierno de la provincia y hombre de confianza del gobernador, Carlos Bianco, lo confirmó: "Efectivamente, está prevista una actividad, una caravana, nosotros tuvimos un acto de organización y hemos enviado a gente de nuestros equipos para interiorizarnos de qué se trata y estamos trabajando con el conjunto de nuestra fuerza política”. Todavía no se sabe si Kicillof participará en persona de la caravana.

Kicillof: visita a San Vicente y discurso al mediodía

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires organizó un acto en su territorio. A las 11 visitará la quinta en la que vivió Juan Domingo Perón, en San Vicente, junto al intendente de la localidad, Nicolás Mantegazza,. Según se anticipó, está previsto que sea una actividad "modesta", en palabras de uno de los organizadores. Se invitó a unos 500 dirigentes peronistas de distintas extracciones, incluyendo a referentes de La Cámpora y el Frente Renovador, con la intención de mostrar unidad.

La agenda comienza con una visita al Museo Histórico 17 de Octubre, en la quinta. Luego, un grupo de dirigentes encabezado por Kicillof caminará hasta el mausoleo donde descansan los restos de Juan Domingo Perón para llevar flores y descubrir una placa conmemorativa. Finalmente, en el momento central del acto, el gobernador de Buenos Aires dará un discurso. Se prevé la presencia de cerca de mil militantes, que se trasladarán en unos 30 o 40 micros.

El primer festejo: el "mapping" de la CGT, el jueves por la noche

La Confederación General del Trabajo decidió adelantarse y programó la primera celebración del Día de la Lealtad de 2025 para este jueves 16, a partir de las 19. Un argumento para explicarlo es que fue el 16 de octubre de 1945, hace ochenta años, cuando la CGT decretó el paro para exigir la libertad de Juan Domingo Perón. Pero también pesó en la decisión el hecho de que la agenda del 17 ya está cargada.

Encuesta: en provincia de Buenos Aires Fuerza Patria le saca 11 puntos a LLA pero a nivel nacional los libertarios se imponen por 2

El acto tendrá un corte más artístico que político: se invita a "una experiencia histórica e inmersiva". En lugar de discursos, habrá proyecciones de imágenes históricas de octubre de 1945 sobre el edificio de la CGT, en la esquina de Azopardo e Independencia. Esta técnica, conocida como "mapping", genera una suerte de espectáculo histórico que será transmitido por Azopardo, el canal de la CGT en YouTube. En la calle se dispondrán unas 50 sillas para dirigentes sindicales y algunos invitados especiales. Las imágenes que se proyectarán, y otras que se tomarán durante el acto, formarán parte de un documental sobre el 17 de octubre que la CGT prepara con la intención de presentarlo en el Día de la Militancia, el 17 de noviembre.

Las intervenciones artísticas de la CGT ya comenzaron: este martes y miércoles hubo instalaciones callejeras sorpresivas en los edificios de las estaciones de tren de Once, Retiro y Constitución, en las que artistas recrean viñetas del 17 de octubre de 1945. Toda esta programación está a cargo de Jorge Sola, líder del Sindicato del Seguro y secretario de Prensa de la CGT,.

El hecho de celebrar el 17 de octubre por adelantado, el 16, permite a la dirigencia sindical despejar el viernes para participar de las otras actividades programadas. Gracias a la organización sucesiva, hasta es posible asistir a los tres actos: el mapping, la visita histórica al mausoleo y la caravana por Cristina.

