Axel Kicillof encabezó este viernes el acto por el Día de la Lealtad Peronista en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y los candidatos a diputados Jorge Taiana y Juan Grabois. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lanzó fuertes críticas contra Javier Milei, cuestionó la condena a Cristina Kirchner, y aseguró que el peronismo debe llenar el Congreso "de compañeros y compañeras" en las próximas elecciones.

El mandatario comenzó diciendo: “En este día que celebramos los 80 años del peronismo, venimos a conmemorar a un líder que dijo ‘basta’: honrar hoy a Juan Domingo Perón es decirle ‘basta’ a la política económica del Gobierno nacional. Estamos atravesando una crisis de una magnitud gigantesca, que está en proceso de espiralización".

Y agregó: "Esta catástrofe social, laboral y productiva que se ve en toda la provincia tiene un único responsable y se llama Javier Milei. Milei va ya por el cuarto salvataje porque su política económica es un fracaso: nadie que va por el camino correcto necesita que los salven cuatro veces”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una armonía musical de dudosa duración

El gobernador afirmó: “A Donald Trump le mienten cuando le dicen que, por un puñado de dólares, van a poder erradicar al peronismo. Le quiero decir que aquel 17 de octubre cambió el idioma argentino: en nuestro país la dignidad se llama peronismo. En todo este tiempo, muchas veces dieron por muerto al peronismo e intentaron destruirlo: llegamos a este día con una situación desastrosa desde el punto de vista democrático, en la que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente detenida por honrar nuestras banderas”.

El mandatario terminó su discurso con una advertencia: “Estamos frente a una elección crucial, histórica, en la que nuestro pueblo no solo va a opinar sobre esta política de hambre y destrucción, sino que también lo hará respecto de la cuestión de la soberanía: tenemos la responsabilidad de frenar a Milei y llenar el Congreso nacional de compañeros y compañeras que nos representen y nos brinden los instrumentos para seguir gobernando en favor del pueblo”.

Magario, por su parte, señaló que “el mejor homenaje que podemos hacerle a Perón es que, con la misma lealtad con la que el pueblo defendió a sus dirigentes, seamos hoy los dirigentes los que defendamos al pueblo del desastre que está ocasionando el Presidente”.

Taiana añadió: “Hoy nos encontramos con un Gobierno nacional que expresa abiertamente su sumisión y subordinación ante Estados Unidos, priorizando el beneficio de unos pocos: ante eso, el peronismo es la única opción para defender las banderas de la soberanía y la independencia, y para construir un futuro con dignidad y bienestar para todos”.

El Día de la Lealtad de Axel Kicillof: con Perón a la mañana y a la casa de Cristina Kirchner a la tarde

El intendente local, Nicolás Mantegazza, también habló, asegurando que “el espíritu que movilizó al pueblo aquel 17 de octubre está más vivo que nunca: de cara a las próximas elecciones, vamos a seguir organizándonos para que los candidatos de Fuerza Patria lleguen al Congreso para defender a los bonaerenses y al pueblo argentino”.

Quiénes participaron del acto por el día de la lealtad peronista encabezado por Kicillof

En el evento estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Salud, Nicolás Kreplak; de Trabajo, Walter Correa; de Seguridad, Javier Alonso; de Economía, Pablo López; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y de Transporte, Martín Marinucci; las ministras de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Ambiente, Daniela Vilar; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Axel Kicillof en el Día de la Lealtad Peronista

También participaron los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Fernanda Miño, Hugo Moyano (h), y Hugo Yasky; el senador nacional Eduardo de Pedro; la senadora provincial Ayelén Durán; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer; del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano; de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; referentes sindicales y funcionarios provinciales.

Además, participaron los intendentes de Alberti, Germán Lago; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Ensenada, Mario Secco; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Ezeiza, Gastón Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de General Rodríguez, Mauro García; de General San Martín, Fernando Moreira; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de La Plata, Julio Alak; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Luján, Leonardo Boto; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Punta Indio, David Angueira; de Salliqueló, Ariel Succurro; de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; de Suipacha, Juan Luis Mancini; y de Tapalqué, Gustavo Cocconi.

Axel Kicillof rodeado por funcionarios y militantes

Galería de fotos

Axel Kicillof junto a Jorge Taiana

Axel Kicillof junto a Jorge Taiana

Axel Kicillof junto a la vicegobernadora, Juan Grabois, Nicolás Mantegazza y funcionarios

Axel Kicillof con el intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza

Axel Kicillof abrazando a la vicegobernadora Magario

El gobernador fotografiándose con militantes en El Día de la Lealtad Peronista

Jorge Taiana, Axel Kicillof, Verónica Magario y Juan Grabois

Jorge Taiana, Axel Kicillof, Verónica Magario y Juan Grabois

Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, con Axel Kicillof