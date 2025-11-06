La Policía Federal desarticuló una red de explotación sexual entre Corriente y Paso de la Patria

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red de captación y explotación sexual que operaba entre la ciudad de Corrientes y la localidad turística de Paso de la Patria.

La investigación, llevada adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Corrientes, se extendió por varios meses e incluyó siete órdenes de allanamiento que culminaron con la desarticulación de la banda este fin de semana.

Detenciones y rescate de víctima

La investigación se inició a partir de un oficio judicial para seguir los pasos de una mujer que presuntamente era la encargada de contactar turistas para coordinar la explotación sexual de varias mujeres. Las víctimas eran trasladadas desde la ciudad de Corrientes a Paso de la Patria para los encuentros en días y horarios variables.

La acción de la PFA permitió:

La detención de dos personas (un hombre y una mujer), presuntos líderes de la red.

El secuestro de vehículos utilizados para el transporte de las víctimas.

El rescate de una víctima de la trata.

Tras el rescate, personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dispuso su devolución a domicilio, siendo acompañada por efectivos de la Duoie.

Investigan a una agente penitenciaria

Fuentes de la PFA señalaron que la causa no se limita a los dos detenidos y que se está investigando la posible participación de una agente del Servicio Penitenciario de Corrientes en la red de explotación.

El Ministerio de Seguridad Nacional reafirmó el compromiso de la PFA en la lucha constante contra la trata de personas en la provincia.