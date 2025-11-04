Fronteras Seguras: Corrientes inicia megadispositivo de control con Brasil y Uruguay en 400 km de la Ruta Nacional 14

La Policía de Corrientes inició un importante dispositivo de seguridad coordinado con fuerzas nacionales de Argentina y los países vecinos Brasil y Uruguay, en el marco del operativo "Fronteras/Divisas Seguras – Operaciones Simultáneas 2025".

El despliegue se extenderá desde este martes 4 hasta el miércoles 12 de noviembre y abarcará una vasta área del territorio provincial.

Según el Plan Operacional JP N°24/25, el objetivo principal del dispositivo es garantizar el orden público, la seguridad vial y la prevención del delito, mediante una distribución estratégica de recursos humanos y materiales.

Despliegue terrestre y fronterizo

El operativo estará supervisado por el Comando Superior Policial y por las Unidades Regionales III (Curuzú Cuatiá), IV (Paso de los Libres) y V (Santo Tomé), áreas clave de la frontera.

Las acciones se enfocarán en operativos terrestres coordinados sobre la Ruta Nacional N° 14 y la Ruta Provincial N° 94, abarcando más de 400 kilómetros dentro del territorio provincial, desde la localidad de Mocoretá hasta el límite con la provincia de Misiones.

En el despliegue participarán activamente dependencias de:

Dirección General de Coordinación e Interior

Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica

Dirección General de Seguridad Vial

Dirección General de Grupos Especiales

División Científica y Pericias

Corredor sanitario

Además de las tareas de seguridad, la fuerza provincial informó que se establecerá un corredor sanitario con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y asegurar un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.