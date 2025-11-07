Rescataron a un hombre que estuvo una década esclavizado en Entre Ríos, matando animales para comer, sin luz ni agua

Un hombre de 42 años llamado Osmar pasó la última década realizando trabajo esclavo en una estancia del departamento de Gualeguay, Entre Ríos, recibiendo, como único pago por su labor, una desvencijada casa sin agua ni luz. A los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo rescataron les reveló que logró sobrevivir bebiendo agua de un pozo y matando animales del campo, lo que permite entender su complicado estado físico: desnutrido y con graves problemas de salud. Su patrón fue arrestado bajo la acusación de “reducción a la servidumbre”.

Según Infobae, el operativo ocurrió gracias a la denuncia que realizó un grupo de vecinos de la ciudad de Victoria, lo que permitió la actuación del Juzgado Federal a cargo de Federico Martín, con participación de la Secretaría Penal de Nicolás Beltzer. Luego de realizar un proceso de vigilancia e investigación, los expertos de la unidad de Trata de Personas comprobaron que la acusación era real, determinando que Osmar sufría un caso de “extremo sometimiento a la servidumbre”.

Con esa información, a las 11 de la mañana del 28 de octubre, la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina realizó dos allanamientos: uno en la Estancia Don Esteban, donde liberaron a la víctima; y otro en Victoria, en una casa ubicada en Maipú al 300, donde arrestaron a su patrón.

De acuerdo al medio antes citado, Osmar reveló que hace diez años trabajaba para su jefe, quien lo empleaba en la cosecha del campo y el cuidado de los animales. Tras ser rescatado, fue llevado a la casa de un familiar para que se recupere, quedando bajo la supervisión de los profesionales que integran el Programa de Rescate de Entre Ríos.

Por otra parte, el detenido, identificado por las iniciales O.F.R., fue trasladado al móvil judicial del Departamento Trata de Personas, donde se cumplieron los trámites obligatorios antes de llevarlo a la sede de la Justicia Federal de Victoria (Entre Ríos).

El caso de reducción a la servidumbre de Santa Fe

El encargado de un establecimiento rural dedicado al cultivo de frutillas fue detenido el pasado 18 de octubre, y se le dictó prisión preventiva de 150 días por explotación laboral y reducción a la servidumbre en condiciones de hacinamiento a 45 personas, incluyendo 2 menores de edad.

De acuerdo la información dada por el portal Fiscales.gob, la mayoría de las víctimas son migrantes de la provincia de Chaco, quienes cumplían largas jornadas laborales que arrancaban a la madrugada, y dormían en camas hechas de cajones, sin agua potable ni servicios sanitarios, en precarios galpones de chapa con piso de tierra.

El detenido, un hombre identificado por las iniciales F.P. que dirigía las tareas en el predio ubicado en la localidad de Arroyo Leyes, está imputado por trata de personas con la finalidad de reducción a la servidumbre, agravado por tratarse de más de tres víctimas. Además, se le encontraron 21 gramos de marihuana, 12 armas de fuego de distintos calibres y 250 municiones.

