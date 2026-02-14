"Milei miente sistemáticamente", acusa Martín Romeo, uno de los damnificados de $Libra

Al cumplirse un año de la estafa cripto conocida como “Caso $Libra”, el querellante y afectado Martín Romeo afirmó que el presidente Javier Milei “miente sistemáticamente” respecto de los hechos investigados y exigió definiciones en el expediente que tramita en la Justicia.

En diálogo con Radio 10, Romeo manifestó que, tras el receso judicial de verano, el escenario dejó “un gusto dulce para la querella”, dado que -según detall- la Cámara Federal porteña exhortó al magistrado Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli a acelerar el trámite de la causa.

“La Cámara Federal le dijo al juez y al fiscal que tienen que acelerar la instrucción. La etapa de pruebas se está extendiendo más de lo necesario”, sostuvo. A la vez, indicó que “las únicas pruebas de las que se habla son de las que presentamos nosotros” y subrayó que, hasta ahora “no hay procesados, no hay declaratoria”.

El denunciante señaló además que la querella consiguió reconstruir el circuito de los fondos presuntamente comprometidos en la maniobra investigada en el “Caso $Libra”. “Nosotros logramos hacer toda la trazabilidad de la plata desde que sale de la billetera de Davis hasta que termina en las manos de Novelli, el prestamista de Milei”, precisó.

Mauricio Novelli junto al presidente Javier Milei

De acuerdo con su planteo, “era un secreto a voces que habían existido esos pagos” y añadió que la documentación incorporada al expediente fue sometida a revisiones externas. “Trabajamos con auditoras de nivel mundial para avalar todo lo que presentamos”, enfatizó.

En ese marco, volvió a cuestionar al Presidente al declarar que “Milei miente sistemáticamente cuando dice que no tiene nada que ver, porque la trazabilidad del dinero está probada y documentada en el expediente”.

Para el querellante, el material incorporado a la causa contradice la posición pública del Gobierno y demanda que el Poder Judicial avance hacia eventuales citaciones a indagatoria y resoluciones procesales.

El proceso permanece en fase de instrucción. Pese a los reclamos formulados por la querella en el “Caso $Libra”, todavía no se dictaron procesamientos ni se convocó a declarar a imputados, en una investigación que conserva impacto político por la supuesta conexión del entorno presidencial con la operatoria denunciada.

El nacimiento del “Caso $Libra”

A las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, Javier Milei publicó en su cuenta personal de la red social X un mensaje en el que anunciaba la aparición de una nueva criptomoneda. En cuestión de minutos, unas 44.000 personas en distintos países adquirieron el activo digital sin estudios previos ni análisis técnico. El único estímulo fue el posteo presidencial, que horas más tarde fue eliminado sin precisiones. Así nacía el denominado “Caso $Libra”.

El tuit de Javier Milei en el que promociona la "memecoin" $Libra

A partir de ese hecho, sobre el cual Milei formuló distintas declaraciones con matices cambiantes, se activó una causa judicial. En paralelo, bloques opositores promovieron en la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial Investigadora, encabezada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), con el objetivo de esclarecer la eventual participación del mandatario y su entorno en la operatoria.

Para que la denominada "memecoin" lograra visibilidad masiva, la intervención del Presidente resultó determinante: presentó a $LIBRA como un "un proyecto privado" destinado a financiar pequeñas empresas en la Argentina, e incluyó un código alfanumérico que habilitaba la compra directa del token.

Tras esa publicación, la cotización del criptoactivo registró un incremento abrupto producto de adquisiciones masivas de usuarios que interpretaron el mensaje presidencial como un aval. Horas después, el valor se desplomó más de 85%, luego de que los desarrolladores y principales tenedores vendieran sus activos digitales, una maniobra conocida en el ecosistema cripto como “rug pull” o “estafa de salida”.

Cuando el episodio tomó estado público, el Presidente eliminó el mensaje original y difundió otro en el que sostuvo haber respaldado “un supuesto emprendimiento privado” respecto del cual “no tenía vinculación alguna”.

El tuit del presidente Javier Milei junto a Hayden Davis

Días más tarde, frente a la controversia, Milei lanzó en una entrevista televisiva la famosa frase “Yo no lo promocioné, solo lo difundí”. Luego, argumentó que su perfil en redes sociales no debía interpretarse como un canal de comunicación institucional.

Las primeras denuncias por el “Caso $Libra”

El 17 de febrero de 2025 se radicaron las primeras denuncias penales “por presunta estafa y asociación ilícita”, que quedaron bajo la órbita de la jueza federal María Servini. El fiscal Eduardo Taiano abrió formalmente la investigación el 21 de febrero para establecer eventuales responsabilidades del Presidente y de los dos desarrolladores asociados al proyecto: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

En total, se contabilizaron 44.000 damnificados a nivel global. En el plano local, la Comisión $LIBRA del Congreso informó que al menos 1.329 afectados residen en la Argentina. De manera simultánea, en Estados Unidos se presentó una acción colectiva ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se imputa a Milei por haber emitido una "declaración promocional altamente engañosa".

Tuit de KIP Protocol en el que se desligan del proyecto $Libra

Novelli fue mencionado como nexo entre los creadores de $LIBRA y el entorno presidencial, dado que constan 10 ingresos suyos a la Casa Rosada durante 2024, autorizados en su mayoría por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara baja dio a conocer su informe final el 18 de noviembre de 2025. En ese documento, los legisladores sostuvieron que existió una "colaboración imprescindible" del Presidente en la difusión del token y exhortaron al Congreso a evaluar la apertura de un eventual juicio político.

Concluido el mandato de la comisión y disuelto el cuerpo, los diputados que la integraron remitieron la documentación reunida a la Justicia federal, donde formalizaron una presentación judicial.

Al cumplirse un año del “Caso $Libra”, el expediente no registra citaciones a testigos ni convocatorias a indagatoria. Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei todavía sostiene que no mantuvo vínculo alguno con los involucrados en la creación del token: “Se trató de un problema entre privados, el Presidente simplemente lo difundió”.

