En estos tiempos libertarios, tan poco empáticos, resulta casi una paradoja que alguien que en la presentación de su cuenta de X se define como “sicario digital” y acostumbré atacar con ferocidad a opositores del presidente Javier Milei, haya pedido ayuda en redes sociales para costear una prótesis que necesita por su grave discapacidad.

“Gordo brazo armado. Ancap no imbécil”, se retrata Matías Garate, de él se trata, joven libertario que desató durísima polémica en redes sociales por ese pedido, y que también señala en su presentación de X “al estado se lo combate en TODOS los frentes”. Exactamente así, estado en minúscula y TODOS en alta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su pedido de ayuda Garate admitió que tramitar esa prótesis por los canales de asistencia oficial “puede tardar meses y necesito volver a caminar ahora”, graficando un cuadro que sufren miles de discapacitados de todo el país, agregando los datos de su cuenta: CVU: 0000003100076017541027 , alias: matig.02, a nombre de Matias Fernando Garate .

Síndrome de Moebius

Fue este jueves 12 de febrero, poco después de las 3 de la tarde, que el joven libertario contó su dura encrucijada, a causa del síndrome de Moebius, una terrible condición que afectó el desarrollo de sus extremidades. Eso lo obliga a usar prótesis de manos y su pierna izquierda llega hasta la rodilla. Estudia inteligencia artificial y es un entusiasta militante libertario, llegó incluso a hablar junto a Leila Limoine en el Congreso a favor del Gobierno cuando la polémica por los recortes que Milei impulsaba en la atención a discapacitados dominaba el debate político. Y muchos le recordaron la dureza de sus ataques a opositores, tantas veces agraviantes, reprochándole incluso que admitiera “que el precio de la prótesis que necesita se actualiza constantemente", cuando “el Gobierno que defendés dice que aniquiló la inflación”...

El mensaje de Garate decía lo siguiente: “Les cuento rápido. Nací con síndrome de Moebius. En mi caso, la pierna izquierda llega hasta la rodilla, así que uso una prótesis para caminar.

Hace tiempo inicié el trámite para las prótesis de los brazos, que está en curso y si Dios quiere pronto va a salir. Pero en diciembre me caí, me fisuré la cadera y estuve un mes y medio en cama.

Por suerte ya soldó bien y la semana pasada tenía que empezar de a poco a volver a caminar.

Cuando me volví a poner la prótesis de la pierna, me di cuenta de que estaba rota. Podría iniciar el trámite para que me cubran una nueva, pero sabemos que puede tardar meses y necesito volver a caminar ahora para seguir con la rehabilitación. La prótesis cuesta $22.449.911 y se actualiza constantemente. Si podés ayudar con lo que sea, suma muchísimo. Y si no, compartir también ayuda un montón”.

El vendaval de las respuestas

A tono con la grieta, muchas de las respuestas fueron de sacrcásticas a feroces, incluso crueles. Le enrostraban a Garate muchas de las frases que se cansó de repetir en su militancia libertaria, en la que seguía la infinita catarata de ataques lanzados por el presidente Javier Milei en estos dos años en el poder a opositores, periodistas, kukas y medio país. Pero en el caso de Garate se burlaban de que el Gobierno haya a discapacidad y las afirmaciones que habían hecho Milei y otros funcionarios de que “el Estado no tiene por qué responder a problemas (de discapacidad) que son privados”...

Resumimos algunas de las respuestas, irónicas en casos, otras lisa y llanamente terribles:

'Tronco' Figliuolo instó a ayudarlo

Uno de los llamó en redes sociales a “ayudar a Mati, que es un guerrero y un ejemplo” fue el ahora diputado libertario Sergio Figliuolo, conocido como Tronco:

Pero también en ese posteo del legislador hubo un sinfín de respuestas agresivas, desde quienes le sugerían “ayudalo vos, que ahora sos casta y cobrás una fortuna”, a otros que ya entre insultos acusaban al mismo Figliuolo de “ñoqui”, burlándose de la discapacidad de Garate:

Aunque eran pocas, también hubo algunas respuestas empáticas:

Garate había exacerbado los ánimos posteando en la madrugada del jueves, en alusión a la Reforma Laboral, “Vaca-qué? A laburar KUKITAS”, en obvia alusión a los cambios en vacaciones que impone el proyecto ya con media sanción, y usuarios de X le reprocharon con dureza esa posición previa al pedido de ayuda:

El desprecio libertario a discapacitados

Como dato anecdótico, Marlene Spesso, la madre de Ian Moche, el joven autista que el Gobierno ataca habitualmente y considera “un enemigo” por sus opiniones políticas, recordó que en alguna de las reuniones que tuvo en su momento con el procesado Diego Spagnuolo, cuando este estaba a cargo de la Andis, reclamando asistencia al menor, el entonces funcionario y exabogado de Milei le habría contestado "es un problema de su familia”. Y cuando la mujer habló de los derechos de que les asistían, la respuesta fue todavía más dura: “¿Qué derechos? ¿El derecho de no pagar un peaje? ¿El derecho de no pagar una patente? ¿Por qué vos no pagás y yo sí? El Estado no tiene ninguna responsabilidad”.

La misma Andis en febrero de 2025 había desatado una tormenta con una resolución en la que calificaba a las personas con discapacidad usando términos como “imbécil, idiota o retardado mental”. La reacción general hizo que se apartara de sus cargos a dos funcionarios de menor rango, pero aquellas respuestas que contaba Spesso del luego defenestrado Spagnuolo y las frases que fue dejado Milei en su gestión, intentando además frenar de todas las maneras posibles la emergencia en Discapacidad que finalmente impuso el Congreso, completó un cuadro que hizo erupción ahora en las respuestas a Garate.

Tal lo ocurrido, entonces, este viernes de verano. Se sabe que cuesta encontrar mesura en redes, y Garate cosecha la siembra de sus posteos militantes, que vuelve cruel atcándolo en su compleja situación de discapacidad. Esa espiral de violencia en redes, si él a su vez reponde con nuevos ataques, seguirá. Chaplin dijo alguna vez “no odiemos ni despreciemos a nadie, en este mundo hay lugar para todos”, y conviene recordarlo porque, en algún momento, tarde o temprano, todos necesitaremos ayuda.

HB

