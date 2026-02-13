Denuncia penal a Caputo: diputados kirchneristas lo acusan de manipulación de números del INDEC

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes 13 una denuncia penal contra el Ministro de Economía, Luis Caputo, por acciones irregulares recientes que distorsionaron el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La denuncia se presenta por la decisión del Gobierno Nacional de no aplicar el nuevo método de medición de la inflación, que había sido previsto y estaba preparado para comenzar a usarse el pasado enero de 2026.

Según el posteo que hizo Strada en sus redes sociales, la denuncia se efectuó “por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico”.

La diputada kirchnerista afirmó que “Caputo incurrió en irregularidades varias” y recordó que “en primer término, ordenó que se mantenga el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados”.

“En octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria, que tendría especial impacto en los precios al consumidor”, analizó la opositora. “Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad”.

Esta decisión significa “graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados, agregó la legisladora.

Además, apuntan contra un posteo de Caputo, en el que exponía la inflación de enero medida con ambos índices, con el fin de explicar que la decisión de cambiar de índice no tenía que ver con los números que cada uno arrojaba. Según la denuncia, el ministro “incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”, por haber revelado los datos extraoficialmente antes de lo correspondiente.

La legisladora opositora destacó que, por su impacto en las diversas áreas de la economía del país, “el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional”. “Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales”, dijo y agregó: “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”.

