Exportaciones PyME en récord: el balance económico de enero que destacó Luis Caputo

El balance de la gestión económica en enero de 2026, según el ministro de Economía, Luis Caputo, mostró un fuerte desempeño del comercio exterior en el sector de las pequeñas y medianas empresas, con exportaciones en máximos históricos para el mes, caída de importaciones y más empresas participando del mercado internacional.

En ese marco, el funcionario señaló en una publicación en su cuenta de la red social X, que “las exportaciones PyMEs crecieron 36,2% interanual, sumaron USD 1.099 millones y fueron las más altas para el mes de enero desde 2014”. Además, indicó que las ventas externas aumentaron “19,7% frente a enero de 2023”, consolidando una tendencia de crecimiento.

En contraste, desde el Gobierno remarcaron que “las importaciones cayeron 5,2% interanual”, un dato que refleja un cambio en la dinámica del comercio exterior del sector.

Más PyMEs en el comercio exterior

Otro de los puntos destacados fue la expansión del entramado empresario. Según el mensaje del Ministro, “la cantidad de PyMEs exportadoras creció 7,1% interanual”, mientras que “la cantidad de importadoras aumentó 0,6%”.

De acuerdo con la evaluación difundida, estos datos muestran que “las exportaciones del sector siguen creciendo fuertemente y cada vez más empresas exportan”, consolidando un proceso de mayor inserción internacional de las pequeñas y medianas firmas.

En relación con las compras externas, el análisis oficial sostuvo que “la caída de las importaciones en enero muestra que ya no funcionan como cobertura y hoy están mucho más vinculadas a la demanda”. Al mismo tiempo, se remarcó que el aumento de PyMEs importadoras “es positivo porque genera más competencia, menos intermediarios y permite acceder a insumos o bienes de capital más baratos”.

En cuanto a los destinos, se indicó que “en enero el principal destino de las exportaciones PyME fue Estados Unidos, con el 28,3% del total”, y que las ventas hacia ese país “crecieron 185,3% interanual”.

Por último, el mensaje destacó que “el acuerdo con Estados Unidos puede ser un buen impulso para que este dinamismo continúe”, como parte del balance positivo que el Gobierno trazó sobre el desempeño del sector en el inicio de 2026.

GZ