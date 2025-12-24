La producción de industrias pymes acumula 10 trimestres consecutivos con caídas

La industria manufacturera Pyme registró en el tercer trimestre de 2025 su décimo trimestre consecutivo de contracción, una dinámica de retroceso que no encuentra piso y que ya muestra cicatrices estructurales en el empleo y la competitividad, de acuerdo con el el último reporte de la Fundación Observatorio Pyme (FOP).

La producción industrial del sector acumuló una caída del 4,1% en los primeros nueve meses del año, pero el dato del tercer trimestre encendió todas las alarmas: una baja del 7,5% respecto al mismo período de 2024.

Este desplome está acompañado por una erosión del mercado interno, donde las empresas locales se enfrentan a la competencia de una gran cantidad de productos importados.

La actividad económica en octubre cayó 0,4% mensual, según el INDEC

Uno de los puntos más inquietantes del informe es la vulnerabilidad de la producción local frente a la apertura comercial en un contexto de baja demanda. El 37% de las Pymes industriales declaró haber reducido su presencia en el terreno local frente a la competencia extranjera, superando el 33% del trimestre anterior.

De acuerdo a la FOP, este valor representa un “máximo histórico para la serie que data de 2007, lo cual se observa con especial atención dado el bajo dinamismo de las ventas”.

Amenaza desde China

En este escenario de pérdida de soberanía comercial, el origen de la amenaza está claramente identificado: “Entre las empresas que identifican amenaza importadora, China se consolida como el principal origen, con el 73,3% de las respuestas”, detalla el documento.

La mirada de los empresarios sobre el futuro inmediato es, cuanto menos, sombría. El PMI-PyME (Purchasing Managers’ Index), el indicador que anticipa los niveles de producción, bsjó a los 43 puntos, situándose 7 puntos por debajo del umbral de "indiferencia" (50 puntos).

Simultáneamente, el Índice de Confianza Empresarial (ICE-PyME) descendió a 44 puntos. Según el análisis de la Fundación, “los índices de producción y confianza refuerzan los indicadores de contracción”, lo que sugiere que los industriales no ven una salida clara en el corto plazo, especialmente ante la imposibilidad de trasladar el aumento de costos a las góndolas sin destruir aún más el volumen de ventas.

El informe subraya una fuerte presión sobre la rentabilidad: mientras que el 81% de las empresas experimentó subas en sus costos de producción, solo el 47% pudo trasladar estos aumentos a sus precios, un fenómeno de "pinzamiento" de márgenes que pone en riesgo la supervivencia de las firmas menos capitalizadas.

Retrasos y dificultades de pago

La recesión comenzó a derramar de manera agresiva sobre la cadena de pagos. El informe revela que el crédito comercial se ha vuelto un campo de batalla: el 52% de las empresas identificó como un problema el retraso en los pagos de sus clientes.

Esta mora se traslada de inmediato a las obligaciones de la propia empresa. El informe de la FOP destaca que el “35% declaró dificultades para afrontar sus compromisos con proveedores y entidades bancarias y sus obligaciones tributarias”, un dato que expone la fragilidad financiera de un sector que está consumiendo sus ahorros para mantenerse a flote.

Servicios informáticos

Incluso los sectores que históricamente actuaron como motores de resiliencia, como el software y los servicios informáticos, están empezando a mostrar signos de agotamiento. Por primera vez desde el fin de la crisis sanitaria, el sector tecnológico registró una caída interanual del empleo del 0,8% en el tercer trimestre.

“Esta contracción es la primera registrada desde mediados de 2021, el período inmediatamente posterior a la pandemia”, advierte el Observatorio. Si bien las ventas aún muestran una proporción mayoritaria de aumentos, el ritmo se desaceleró significativamente (66% actual vs. 75% el año pasado).

La confianza en este rubro tocó el nivel de "indiferencia" de 50 puntos, arrastrada por una percepción muy negativa de las condiciones actuales (43 puntos), a pesar de que las expectativas futuras aún se mantienen en terreno positivo.