Operativo Olivos, la despedida del FMI y una cumbre con Alycs: un día frenético en el que Caputo buscó desviar el foco del IPC

Las puertas de metal dorado del segundo piso del Palacio de Hacienda no pararon de girar durante toda la tarde. Este martes, la misión del ministro de Economía, Luis Caputo, fue intentar correr el foco del dato de inflación de enero, que ratificó un camino de aceleración que inició en septiembre y aún no paró. Hubo una foto en Olivos, una reunión con Alycs, los últimos encuentros con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), apuestas cripto sobre el dato de IPC y transportistas, que fueron a reclamar presencia al Estado en la previa de una movilización contra la reforma laboral.

Tras la polémica por el freno a la nueva metodología para medir la suba generalizada de precios, en la City los números oscilaban entre una amplísima diferencia de entre el 2,2% y el 3,1%. El titular de la cartera económica publicó en X una foto junto al presidente Javier Milei y la cabeza del Banco Central, Santiago Bausili, en Olivos, con la leyenda “pronto novedades”.

Rumores financieros

En el microcentro, a cuadras del edificio donde se decide la política económica nacional, corrieron versiones sobre anuncios de la flexibilización de la restricción cruzada (el cepo que impide a empresas acceder al MULC si operaron bonos) y el anuncio de una operación de recompra de deuda soberana para sostener la paridad de los bonos globales. El driver de las primeras horas de la tarde empezaba a ser la expectativa financiera y no el alza de los precios en las góndolas.

Alrededor de las 15, Juan Pazo, el extitular del ARCA y hombre clave del entramado de Caputo, pisó algún despacho oficial. “Tiene una excelente relación con Toto”, se limitaron a decir en su entorno ante la consulta de este medio. Pazo, quien renunció a mediados de diciembre para regresar al sector privado —al frente de "Las Blondas", el holding textil que comparte su esposa Josefina Helguera con Francisco De Narváez—, sigue orbitando las decisiones estratégicas del Ministerio.

Optimismo en Economía por el resultado de la revisión de metas del FMI

A las 16 el Indec publicó que la inflación de enero fue del 2,9% con un fuerte impulso de los alimentos —un rubro que fue detractor del índice durante casi toda la presidencia de Milei— y de comunicación y los servicios. El rubro de indumentaria entre los más bajos y el dato de educación casi nulo, dejando un piso tranquilo para febrero, cuando el inicio del ciclo escolar puede acelerarse.

Un minuto después, apenas se conoció el dato de inflación de enero del Indec, un puñado de personas tuvo ganancias del 43% en Polymarket. Un mercado de predicciones en el que se compran "acciones" de eventos futuros (como el IPC), cuyo precio refleja la probabilidad de que ocurran. Media hora antes del dato del Indec —que llegó con la carga de la interferencia de los días anteriores— casi un 70% se jugó al rango 2,9-3,1%. Y ganaron 30 centavos de cripto dólar por cada 70 centavos que apostaron.

El "piso equivocado" para la economía real

Corrían fuertemente los rumores de anuncios y reuniones con el mercado. Pero bajo un sol agotador, un grupo de transportistas ingresó al edificio de Balcarce e Yrigoyen para una reunión con Fernando Cortés, subsecretario de Transporte. Roberto Fernández, secretario general de la UTA, llegó acompañado por delegados de la línea 148. El reclamo fue concreto: créditos con garantía estatal para la operadora de transporte, asfixiada por el recorte de subsidios y la caída de pasajeros. La respuesta del funcionario fue sintomática de la gestión centralizada: mostró disposición. Sin embargo, “la habilitación depende de otro piso”.

El desfile continuó con perfiles diversos. A las 16:46, la exsecretaria de Energía Flavia Royón fue vista saliendo por la entrada reservada para invitados y funcionarios. Minutos después, cerca de las 17:10, Juan Doe salió con dirección a Casa Rosada, el director de Comunicación Digital, señal de que la batalla por el sentido del dato de inflación se jugaba también en las redes sociales.

En las redes las especulaciones sobre anuncios relacionados a una medida financiera seguían su curso. En paralelo, la plana mayor de Economía se ocupaba en oficinas oficiales de las últimas reuniones con los técnicos del FMI. Según fuentes al tanto de las conversaciones, los temarios oscilaron entre preguntas sobre la macro y la microeconomía. “Va a salir todo bien”, señaló optimista un asesor consultado por la prensa acreditada sobre el resultado de la misión, entre los que se encontraba PERFIL.

Cumbre con Alycs: los dólares de Inocencia Fiscal

Caputo, Bausili y el vicepresidente del Central, Vladimir Werning, estaban en otro despacho esperando a otros interlocutores. Apenas el sol comenzó a bajar, se vio a unos pocos representantes de sociedades de Bolsa cruzar la Plaza de Mayo desde la City al Ministerio para asistir a una reunión que duró casi dos horas. Allí, el Gobierno le pidió a las Alycs “crear productos novedosos” para atraer los dólares que aparecerán a partir del blanqueo permanente que promueve la reciente Ley de Inocencia Fiscal.

Reforma laboral: qué cambia en las horas extra y cómo es el "banco de horas"

Fuentes ministeriales aseguraron que “no hay una especulación” respecto de cuántas divisas podrían ingresar por esa vía. Pero la apuesta del titular de Hacienda es “canalizar esos dólares” por alguna vía financiera.

Ya cerca de las 20, el viceministro de Economía, José Luis Daza, pasó por la puerta de salida y aseguró que no dejará su puesto pese al coqueteo del presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, de darle la dirección de la política económica chilena. Visiblemente cansado, el representante argentino ante el Fondo, Leonardo Madcur —quizás, el último funcionario que también estuvo en la gestión de Sergio Massa— se fue sin dar declaraciones.

Las versiones de anuncios cesaron caída la noche. En los pasillos del Mecon, ATE empapeló las paredes con la convocatoria a la movilización que este miércoles irá de la plaza al Congreso, en contra de la reforma laboral.

