Optimismo en Economía por el resultado de la revisión de metas del FMI

“Va a salir todo bien”, resumió un miembro del equipo económico que lidera Luis Caputo. Fue una respuesta a la pregunta de la prensa acreditada, entre los que se encontraba PERFIL, en los pasillos del Ministerio de Economía sobre las reuniones que mantienen técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con funcionarios del Gobierno.

Una ráfaga de optimismo sobre una revisión en la que la administración libertaria cumplió dos de tres metas - la fiscal y la monetaria - e incumplió la de la acumulación de reservas, por la que evalúa pedir un waiver.

Además, ocurrió en medio de una jornada de tensión tras conocerse el dato de inflación de enero, del 2,9%, luego de la polémica por el freno de la nueva metodología para medir el índice de precios con una canasta más actualizada.

La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

Una modificación que el Fondo supervisó y recomendó en varios de sus informes posteriores a anteriores revisiones y que, se especula, será uno de los comentarios más relevantes del staff report que resulte de la misión en curso, a punto de finalizar.

En desarrollo...