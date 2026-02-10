martes 10 de febrero de 2026
ECONOMIA
Misión en Buenos Aires

Optimismo en Economía por el resultado de la revisión de metas del FMI

La comitiva del organismo internacional evalúa desde el jueves pasado el cumplimiento de las metas establecidas en el programa con Argentina.

200725_luis_caputo_georgieva_cedoc_g
Informe de CTA. Alertan por los dólares que Kristalina Georgieva le dio a Luis Caputo. | cedoc

“Va a salir todo bien”, resumió un miembro del equipo económico que lidera Luis Caputo. Fue una respuesta a la pregunta de la prensa acreditada, entre los que se encontraba PERFIL, en los pasillos del Ministerio de Economía sobre las reuniones que mantienen técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con funcionarios del Gobierno.

Una ráfaga de optimismo sobre una revisión en la que la administración libertaria cumplió dos de tres metas - la fiscal y la monetaria - e incumplió la de la acumulación de reservas, por la que evalúa pedir un waiver.

Además, ocurrió en medio de una jornada de tensión tras conocerse el dato de inflación de enero, del 2,9%, luego de la polémica por el freno de la nueva metodología para medir el índice de precios con una canasta más actualizada.

La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

Una modificación que el Fondo supervisó y recomendó en varios de sus informes posteriores a anteriores revisiones y que, se especula, será uno de los comentarios más relevantes del staff report que resulte de la misión en curso, a punto de finalizar.

En desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota