La senadora Juliana Di Tullio salió al cruce del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en una jornada marcada por la publicación oficial de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. El intercambio se produjo luego de que el titular del Palacio de Hacienda respondiera a una comunicación difundida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había dado a conocer el contenido de la norma a través de la red social X. La legisladora citó al titular de la cartera conómica y le dijo: "Traé la que tenés afuera".

Caputo retomó el posteo de Adorni y volvió a convocar a los argentinos a canalizar sus ahorros a través del sistema financiero. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el funcionario. En ese mismo mensaje, afirmó que esa decisión “aceleraría fuertemente el crecimiento económico”, permitiría “bajar más rápidamente impuestos”, mejorar la competitividad, fomentar el empleo y elevar los salarios, además de generar intereses sobre los dólares depositados. “Todo beneficio!”, concluyó.

Manuel Adorni comunicó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal

Ley de inocencia fiscal: “Se creó un régimen simplificado de presentación del impuesto a las ganancias”

La respuesta de la senadora no tardó en llegar y estuvo dirigida directamente al ministro de Economía. “Hay que dar el ejemplo Toto!”, publicó Di Tullio, y agregó: “Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”.

El cruce de la senadora Juliana Di Tullio al ministro de Economía Luis "Toto" Caputo

“Ha quedado reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy”, había señalado Adorni. En su mensaje, sostuvo que durante años las políticas públicas expulsaron a millones de personas del sistema financiero y luego las sancionaron por resguardar sus ahorros fuera del circuito formal. “Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo. Fin”, cerró.

La reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal

La normativa difundida por el Poder Ejecutivo volvió operativos los instrumentos previstos en la Ley de Inocencia Fiscal, con el propósito de facilitar que los argentinos incorporen al sistema los dólares guardados fuera del circuito bancario.

En esa línea, la reglamentación apunta a promover que los ahorros informales —conocidos como “dólares del colchón”— ingresen al circuito legal. Según la definición oficial, el esquema constituye un “blanqueo popular permanente”, concebido como un mecanismo continuo que habilita la regularización de fondos no declarados y su uso libre, sin revisiones retroactivas, siempre que se tribute en adelante.

Comunicado de ARCA sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal

Arrancó la inocencia fiscal: quiénes pueden entrar a Ganancias simplificado y qué cambia desde hoy

Mediante el decreto, el Gobierno puso en funcionamiento el Régimen Simplificado de Ganancias, detalló el alcance del denominado “tapón fiscal” y precisó las condiciones bajo las cuales podrán utilizarse ahorros no declarados -incluidos los “dólares del colchón”- sin que ello implique una revisión patrimonial hacia el pasado.

La ley contempla además un sistema de regularización voluntaria que permite evitar o extinguir acciones penales mediante el pago del capital adeudado, los intereses correspondientes y una multa adicional. Este beneficio puede ser utilizado una sola vez por cada contribuyente.

Hasta el momento, alrededor de 23.000 contribuyentes se inscribieron en el Régimen Simplificado de Ganancias, sobre un universo estimado de unas 600.000 personas humanas. En el Gobierno confían en que la reglamentación recientemente publicada impulse un aumento en el número de adhesiones.

