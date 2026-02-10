El economista, Luis Palma Cané, pasó por Canal E y se refirió a que la renuncia del titular del INDEC, Marco Lavagna, y la postergación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) generaron fuerte debate en el ámbito económico.

Luis Palma Cané remarcó la importancia de la independencia del INDEC y del Banco Central para sostener la credibilidad de los datos económicos: “Si hay algo importante en la información que suministra el sector público, sobre todo el tema de precios, actividad económica, etcétera, es la credibilidad y confianza que genera esa información”.

La intervención del Estado en los datos sensibles de la economía

Asimismo, recordó antecedentes negativos de intervención estatal en las estadísticas públicas: “Las entidades o los organismos que emanan información sensible, como es la de precios en la Argentina, deben ser autónomos y autárquicos, vale decir, el Poder Ejecutivo no debe ni puede inmiscuirse en la elaboración técnica de esa información”.

Para Palma Cané, la independencia de los organismos técnicos es una condición básica en los países desarrollados. “En el mundo es fundamental que los organismos estadísticos e incluso el Banco Central sean absolutamente independientes”, señaló, y citó como ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales de Noruega y Suecia.

Las repercusiones de la polémica del INDEC

En ese marco, calificó la situación reciente del INDEC como grave: “Es una barbaridad lo que han hecho, porque lo que ha pasado es que se pierde la credibilidad y la confianza del organismo”.

Además, el entrevistado consideró que la intervención generó un daño institucional mayor: “La verdad que lo que se ha hecho es una macana, porque han tirado por la ventana un trabajo de casi cuatro o cinco años”.

A su vez, sostuvo que el problema no se limita al INDEC. También cuestionó la falta de independencia del Banco Central: “Si hay algo que no tiene independencia en este país es el Banco Central”. Y advirtió: “La relación Caputo con el presidente del Banco Central es directamente una línea de autoridad, y entonces el Banco Central no puede actuar en forma independiente”.