Festival Alienígena 2026: a pocos días de empezar, Capilla del Monte ya supera el 90% de ocupación turística

El Festival Alienígena 2026 se desarrolla durante diez días en Capilla del Monte, con actividades culturales, desfiles, concursos y conferencias sobre el fenómeno OVNI. Según confirmó el intendente Fabricio Díaz, la localidad ya registra más del 90% de ocupación turística.

“El fuerte son los 10 días del festival. Las dos primeras noches, que fueron el viernes y el sábado fueron un éxito total”, explicó el intendente al hacer un primer balance de la edición, en diálogo con Perfil Córdoba.

A su vez, destacó la concurrencia que están teniendo las conferencias sobre OVNIS: “El ciclo de conferencias está dando muy buenos resultados, con más de 100 personas que asisten a cada una, en marco de la difusión y la divulgación científica con investigadores, periodistas y organizadores de congresos”.

Díaz señaló además que el impacto no se limita a los fines de semana: “Es una fiesta que nos permite agregarle una cuota de valor a la temporada, siempre pensando en nuestros emprendedores locales: alojamientos, comercios, restaurantes, bares”.

Inversión, financiamiento y beneficio para el comercio local

Díaz vinculó directamente el fuerte movimiento que genera el festival en la ciudad con el esfuerzo presupuestario que asume el municipio. Según explicó, el mayor derrame económico se concentra en el alojamiento, la gastronomía y el comercio local, impulsado tanto por turistas como por visitantes de localidades cercanas. “Es un movimiento económico muy grande que se genera en el alojamiento y en la gastronomía, principalmente, porque también sale mucha gente del pueblo, viene gente de pueblos vecinos, comen en los restaurantes, se quedan en los bares y consumen cosas que nos resulta muy beneficioso al sector comercial”, señaló.

Ese impacto, indicó, es el que justifica la inversión que requiere el evento. “Esta es una fiesta que ronda los 70 millones de pesos, los afrontamos con fondos propios del municipio y con aportes del Gobierno de la provincia de Córdoba”, precisó, y aclaró que el objetivo de la gestión no es recuperar ese dinero a través de la organización del festival. “No cobramos entrada. Nosotros no pretendemos que el festival sea rentable. Esperamos que la ganancia la tengan los comerciantes y que la gente se divierta”, afirmó.

Finalmente, explicó que esa lógica de festival abierto y gratuito también está determinada por una limitación estructural de la ciudad, ya que Capilla del Monte no cuenta con un predio cerrado para eventos. “Capilla tiene una particularidad: el predio era en las vías del ferrocarril y cuando volvió el tren nos quedamos sin predio. Así que armamos con mucha creatividad el escenario en la vía pública, rotándolo por calles del centro”, concluyó.

Las luces y una mirada local

Consultado sobre el fenómeno que le dio identidad turística a la ciudad, el intendente marcó una postura cauta, ligada a la tradición local. “Yo soy nacido y criado en este lugar. Vos hablás con un criollo, con un autóctono, y te va a contar: luces vimos siempre”.

Sin embargo, aclaró que esa experiencia cotidiana no siempre estuvo asociada a la actvidad extraterrestre. “Nosotros nunca lo asociamos a los ovnis. Eso pasó a partir del año 86, cuando tomó estado público y trascendencia”.