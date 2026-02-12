Los vulgares comentarios de Jeffrey Epstein hacia el papa Francisco

Los llamados “Archivos Epstein” continúan revelando detalles sobre los negocios, vínculos y zonas más oscuras del multimillonario estadounidense acusado de pedofilia y de dirigir una red internacional de explotación sexual que se suicidó el 10 de agosto de 2019 en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

A partir de millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, salieron a la luz intercambios de correos electrónicos entre el magnate y su hermano, Mark Epstein, con comentarios vulgares sobre el papa Francisco.

El pontífice visitó Estados Unidos entre el 22 y el 27 de septiembre de 2015, con actividades en Washington, Nueva York y Filadelfia. En ese contexto, Mark le escribió a Jeffrey: “Probablemente seas lo suficientemente inteligente como para salir de la ciudad cuando el Papa está aquí, pero si estás en Nueva York, él se quedará a la vuelta de la esquina. Deberías invitarlo a tomar un helado de huevo e intercambiar historias”.

La respuesta del financista fue: “Pensé en invitarlo a un masaje. Cuando escuche ‘oh Jesús, me vengo’, se sentirá feliz”.

El desprecio de Epstein hacia el papa Francisco también quedó expuesto en otro correo electrónico fechado el 21 de junio de 2018. Una mujer identificada como “Bailarina Simona” le escribió: “Mi querido Jeffrey, recuerdo una foto que vi en tu hermosa casa. Tú y el Papa Pablo Juan II. Me impresionó mucho... Creo que el Papa Pablo II fue un Papa de todos los tiempos... un Papa santo. Hoy estuvimos con el Papa Francisco en la misma terraza en Ginebra... una experiencia muy emocionante pero sin sentimiento de santidad”.

“Bailarina Simona” agregó: “La misa estuvo hermosa, oramos con los ojos cerrados, diciendo gracias a Dios y a ti”. El mail no tuvo respuesta por parte de Epstein pero el comentario sobre el “sin sentimiento de santidad” expone que el financista no era devoto de Francisco.

Días antes de la llegada de Francisco a Estados Unidos se produjo otro cruce de mensajes, esta vez entre el condenado por delitos sexuales y el artista y fotógrafo estadounidense Andrés Serrano, conocido por sus series de imágenes de crucifijos y representaciones de la Virgen María y de Cristo sumergidas en orina y semen del propio Serrano.

Con fecha 18 de septiembre de 2015, el fotógrafo le consultó a Epstein por correo electrónico si podía gestionarle una audiencia con el Sumo Pontífice. “Querido Jeffrey, espero que todo esté bien. ¿Podrías organizar una reunión con el Papa? Saludos cordiales”

La respuesta de Epstein demuestra el nivel de acceso que el empresario manejaba. Lejos de sorprenderse o considerar como imposible el pedido respondió con un escueto y natural: “La lista ya está completa, preguntaré”.

Serrano hizo un retrato fotográfico de Epstein en 2019, cuatro meses antes de que este, tras ser arrestado, se quitara la vida en la cárcel de Brooklyn, cuando ya era un pedófilo convicto.

“Después de su muerte, decidí que tenía que poner el retrato de Jeffrey Epstein en "Infamous" porque no hay nadie más infame que Jeffrey”, sostuvo Serrano dos años después del suicidio de Epstein, al explicar que su relación con el empresario era estrictamente profesional, aunque el tono amistoso de algunos mails ponen en duda esta afirmación.

En "Infamous", Serrano reunió objetos comprados en subastas que tenían relación con el racismo en Estados Unidos, desde fotos de linchamientos hasta recibos por “compras” de personas.

En 2025, tras la primera tanda de documentos desclasificados, Serrano brindó declaraciones al canal de televisión británico Sky News: “Jeffrey se revuelve en su tumba riéndose de cómo todavía se habla de él”. Y agregó: “Parecía un tipo que no tenía trabajo y que siempre estaba de vacaciones divirtiéndose. Nunca le pregunté de dónde venía su dinero. Sabía que era muy rico. También sabía que conocía a mucha gente. Jeffrey Epstein no coleccionaba arte, pero sí coleccionaba personas. Se dedicó a conocer a todo el mundo, a cualquiera que fuera famoso, rico, famoso... a cualquiera con reputación”. El artista evaluó que el magnate era una persona “interesante”.

No hay registros sobre si Serrano finalmente consiguió encontrarse con Francisco.

A principios de 2010, Epstein inició gestiones para vender un helicóptero Sikorsky S-76 al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El valor pretendido era de U$D 12,5 millones, una cifra que, según surge de los intercambios internos, superaba las recomendaciones de mercado y del propio fabricante.

Las tratativas estuvieron a cargo de sus abogados Larry y Darren Indyke, junto con el bróker George Reenstra. En una primera etapa se evaluó presentar la aeronave en una exhibición oficial prevista para enero de ese año, aunque los tiempos administrativos y las definiciones internas del Estado argentino demoraron el proceso.

Con el paso de los meses, el entorno del financista buscó reformular la propuesta. Se analizó un posible esquema de canje con el fabricante y se indicó en los correos que funcionarios argentinos habían revisado las especificaciones técnicas del helicóptero y estaban conformes con su estado.

En agosto de 2010, Reenstra mantuvo reuniones en el Consulado argentino en Nueva York para intentar avanzar con la operación. Allí se planteó la posibilidad de una entrega inmediata en lugar de esperar modelos nuevos y se evaluó el eventual traslado de una comitiva oficial a las Islas Vírgenes para inspeccionar la aeronave.

El 24 de agosto de 2010, ante la falta de avances, Epstein pareció haber perdido la paciencia y le envió un duro correo a Reenstra en el que expresó: “¿Dónde está el trato con Argentina? Si usted es el intermediario, espero que resuelva este trato. No lo he evitado. Si usted no es el intermediario, lo entiendo y haré mi propio camino hacia ellos”.

Reenstra respondió: “Entiendo tu postura; a menos que tengas un uso para el Blackhawk, no hay forma de licitar este contrato. Si puedes hacerlo por tu cuenta, te ayudaré en todo lo que pueda. Personalmente, no veo otra opción que Sikorsky. Si no tiene éxito y está dispuesto a firmar el acuerdo de comisión que le envié, le daré un esfuerzo del 100% para venderlo”.

Tras ese intercambio, las negociaciones no prosperaron. Posteriormente, el Gobierno argentino avanzó en la adquisición de aeronaves de origen ruso, lo que dejó sin efecto la operación.

Las inversiones de Jeffrey Epstein en Argentina

Del relevamiento de los Archivos Epstein surge que el magnate envió o recibió al menos 398 correos electrónicos que incluyen la palabra "Argentina". Los más antiguos datan de 2007 y los más recientes corresponden a enero de 2019.

La mayoría de los mensajes contienen información económica y financiera. De acuerdo con esa documentación, el financista realizó inversiones en Lebacs y en otros instrumentos argentinos.

En 2018, su agente financiero, Paul Barrett, le informó por correo electrónico que había perdido US$1.200.000 como consecuencia del tipo de cambio y de la caída en el valor de bonos argentinos durante la crisis económica del gobierno de Mauricio Macri.

Existen múltiples intercambios en los que el acusado por delitos sexuales hace referencia a esas operaciones. El 11 de junio de 2018, Barrett le envió un detalle con tres ítems de contratos a plazo argentinos y sus respectivas fechas. El total ascendía a US$1.110.190. Ante esa información, Epstein respondió: “¿Dónde está la pérdida argentina?“.

Barrett contestó: “Errores que cometí: no dimensionar correctamente mis ideas de mayor convicción. No haber mantenido paradas lo suficientemente apretadas en mis grandes perdedores (GE, Argentina)”, y calificó las operaciones en el país como “los tres peores negocios” que había realizado.

