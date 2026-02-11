Miembro del gabinete de Trump admite haber viajado a la isla de Jeffrey Epstein

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, minimizó el martes su relación con el controversial financista Jeffrey Epstein, incluso cuando reconoció haber visitado en 2012 su isla privada —después de que éste ya había sido condenado por delitos sexuales— y después de haber dicho que había cortado todos sus vínculos.

Lutnick, que declaró ante un panel del Senado, describió su visita a la isla luego de ser consultado en la audiencia del martes sobre documentos del Departamento de Justicia que mostraban que había planificado ese viaje.

“Sí almorcé con él, ya que estaba en un barco cruzando durante unas vacaciones familiares; mi esposa estaba conmigo, al igual que mis cuatro hijos y las niñeras”, dijo Lutnick a un subcomité de Asignaciones del Senado.

Lutnick agregó: “Lo único que vi, junto con mi esposa, mis hijos y la otra pareja con sus hijos, fue personal que trabajaba para el señor Epstein en esa isla”.

El funcionario también fue interrogado sobre el hecho de que Epstein hubiera solicitado una copia del currículum de una de sus niñeras y un encuentro con ella en 2013, un año después del viaje a la isla. Consultado sobre si esa niñera había estado presente durante la visita, Lutnick respondió que no tenía “ni idea de todo ese asunto”.

Correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia muestran que el contador de Epstein envió a éste el currículum de una de las niñeras de Lutnick y señaló que estaba intentando coordinar un momento para que Epstein se reuniera con ella.

Lutnick también afirmó que Ghislaine Maxwell no se encontraba en la isla cuando él la visitó. Maxwell, expareja de Epstein, cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar y manipular a mujeres para que Epstein abusara sexualmente de ellas.

Documentos del Departamento de Justicia difundidos en las últimas semanas indican que Lutnick caracterizó de manera incorrecta, en el pasado, el alcance de su relación con Epstein.

En una entrevista concedida el año pasado al podcast Pod Force One, Lutnick relató que se mudó en 2005 a una casa contigua a la de Epstein y que se sintió tan perturbado por él que acordó con su esposa no volver a estar nunca en una habitación con él. “Así que nunca estuve en la misma habitación con él, ni socialmente, ni por negocios, ni siquiera por filantropía”, dijo.

Los documentos del Departamento de Justicia también indican que Lutnick y Epstein —que eran vecinos en Manhattan— continuaron intercambiando mensajes hasta 2018.

Aun así, Lutnick dijo ante el panel del Senado: “No tuve ninguna relación con él”.

El senador demócrata Jeff Merkley, de Oregón, expresó dudas sobre el relato de Lutnick.

“La razón por la que la gente está molesta es porque el año pasado usted dijo que había cortado todo contacto, pero hay ocho episodios de interacción desde entonces”, dijo Merkley. “En 2012 estaba planificando un viaje a la isla privada con su familia. Eso suena a alguien a quien se conoce lo suficiente como para llamar y decir: ‘Juntemos a nuestras familias’”.

Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos estatales en Florida por prostitución, incluidos delitos por solicitar a una menor.

Algunos legisladores han pedido la renuncia de Lutnick por sus vínculos con Epstein. La Casa Blanca rechazó esas demandas el lunes.

“El presidente Trump ha conformado el mejor y más transformador gabinete de la historia moderna. Toda la administración Trump, incluido el secretario Lutnick y el Departamento de Comercio, sigue enfocada en cumplir para el pueblo estadounidense”, dijo el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai.

