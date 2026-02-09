El rey Carlos III se despega de su hermano por el caso Epstein y asegura que colaborará con la policía

El rey Carlos III tomó públicamente distancia de su hermano menor, Andrés Mountbatten-Windsor, al manifestar su “profunda preocupación” por las acusaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein y asegurar que la monarquía británica está “lista para ayudar” a la policía en el marco de la investigación en curso.

El posicionamiento fue comunicado este lunes por el Palacio de Buckingham, que aclaró que corresponde al ex príncipe responder por las denuncias que pesan sobre su conducta, pero que la institución colaborará plenamente si es requerida por la Policía del Valle del Támesis, fuerza que evalúa si Andrés compartió información confidencial del Estado británico con el financista estadounidense condenado por delitos sexuales.

Desde la Casa Real remarcaron además que Carlos III mantiene su solidaridad con las víctimas de abuso, en un intento por reforzar el mensaje de distanciamiento institucional frente al escándalo que vuelve a sacudir a la Corona.

Investigan posible filtración de información oficial

La policía británica analiza documentos que indicarían que Andrés, cuando se desempeñaba como enviado especial de Comercio del Reino Unido, habría transmitido a Epstein informes sensibles sobre viajes oficiales y oportunidades de inversión, elaborados por su equipo, poco después de recibirlos.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por Graham Smith, líder del grupo Republic, que acusó al ex duque de York de presunta mala conducta en un cargo público y violación de secretos oficiales.

El golpe final de Carlos III: el príncipe Andrés despojado de su título y expulsado de su residencia por orden del rey

El pronunciamiento del rey se produce en medio de un creciente malestar social. En las últimas horas, Carlos III fue abucheado durante una visita oficial a una estación de tren en Lancashire, donde un grupo de personas lo increpó por el conocimiento previo que podría haber tenido sobre las acciones de su hermano.

Las revelaciones recientes del caso Epstein incluyen fotografías, correos electrónicos y testimonios que comprometen a Andrés, además de denuncias de mujeres que aseguran haber sido abusadas cuando eran menores. Epstein murió en prisión en 2019 mientras aguardaba un juicio por tráfico sexual de menores.

Carlos III ya había retirado a su hermano todos los títulos y honores reales, incluido el de príncipe. Con este nuevo gesto público, el monarca refuerza su estrategia de desvincular a la Corona del escándalo y dejar en claro que no habrá protección institucional frente a la Justicia.

