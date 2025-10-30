El golpe final de Carlos III: el príncipe Andrés despojado de su título y expulsado de su residencia por orden del rey

En un anuncio histórico y sin precedentes en la monarquía británica contemporánea, el Palacio de Buckingham confirmó este jueves que el rey Carlos III ha ordenado el despojo completo de los títulos, honores y privilegios restantes del príncipe Andrés, su hermano menor. A partir de esta fecha, el hasta ahora duque de York será conocido exclusivamente como Andrew Mountbatten Windsor y deberá abandonar inmediatamente su residencia en Royal Lodge, ubicada en los terrenos del Castillo de Windsor.

Esta medida, calificada por fuentes cercanas al Palacio como "censuras indispensables", marca el cierre definitivo de un escándalo que ha dañado gravemente la reputación de la Corona durante más de una década. El rey Carlos III, enfocado en la modernización y la preservación institucional de la monarquía desde su coronación en 2022, actuó con determinación para eliminar cualquier vestigio de controversia que pueda afectar a la institución.

El origen de la caída del príncipe Andrés se encuentra en su asociación prolongada con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por delitos de tráfico sexual de menores, quien falleció por suicidio en 2019 mientras esperaba juicio. Documentos judiciales y evidencias fotográficas han demostrado que Andrés visitó en repetidas ocasiones la residencia de Epstein en Nueva York y su isla privada en las Islas Vírgenes, lugares donde se presume ocurrieron abusos sistemáticos.

La acusación central proviene de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, quien presentó una demanda civil contra Andrés en 2021. Giuffre alegó haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con él en tres ocasiones cuando tenía 17 años.

Aunque Andrés negó vehementemente estas imputaciones, su entrevista televisiva en 2019, en la que cuestionó detalles como su supuesta incapacidad para sudar y la autenticidad de una fotografía comprometedora, agravó su descrédito público. En febrero de 2022, el príncipe resolvió el caso extrajudicialmente con un pago estimado en 12 millones de libras esterlinas, sin admitir responsabilidad, financiado en parte por la reina Isabel II.

Recientes revelaciones, incluidas memorias póstumas de Giuffre publicadas este mes, intensificaron la presión, describiendo a Andrés como alguien que actuaba con un sentido de superioridad en relación con las víctimas.

Desde 2022, la monarquía impuso restricciones progresivas al príncipe Andrés. En enero de ese año, perdió sus títulos militares, patronatos reales y el uso público de "Su Alteza Real", renunciando a más de 200 cargos oficiales.

El 17 de octubre de 2025, cedió voluntariamente el ducado de York y honores como Caballero de la Orden de la Jarretera. La decisión de hoy culmina este proceso al eliminar por completo el prefijo "príncipe", así como títulos secundarios como conde de Inverness y barón Killyleagh, y al revocar su arrendamiento en Royal Lodge, una propiedad de 30 habitaciones con un alquiler simbólico de 250 libras anuales, valorada en 30 millones de libras. Andrés se trasladará a una residencia privada en Sandringham, financiada por el rey.

Estas acciones responden a nuevas evidencias sobre la profundidad de sus lazos con Epstein, críticas parlamentarias por el uso implícito de fondos públicos y demandas de grupos antimonárquicos que amenazan con acciones legales privadas por agresión sexual. Fuentes palaciegas indican que Andrés no se opuso a la orden real.

Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, conservan sus títulos, mientras que su exesposa Sarah Ferguson pierde el uso de "Su Alteza Real".

La familia de Virginia Giuffre "cantó victoria" el jueves después de que se anunciara que el príncipe Andrés fue despojado de su título real, congratulándose de que el valor de la difunta acusadora del financiero Jeffrey Epstein hizo "caer a un príncipe británico".

"Hoy, una estadounidense ordinaria surgida de una familia estadounidense ordinaria hizo caer a un príncipe británico, con su verdad y su valentía extraordinaria", escribió su familia en un comunicado enviado a la BBC.

Virginia Giuffre se suicidó en abril de 2025. Sus memorias, publicadas a título póstumo el 21 de octubre, relanzaron la polémica sobre si Andrés debía mantener sus títulos.

Comunicado oficial completo del Palacio de Buckingham

"Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para eliminar el estilo, títulos y honores del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora como Andrew Mountbatten Windsor.

Su arrendamiento en Royal Lodge le ha proporcionado hasta la fecha protección legal para continuar residiendo allí.

Se ha servido ahora notificación formal para entregar el arrendamiento y se mudará a una acomodación privada alternativa.

Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las alegaciones en su contra.

Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y más profundas simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier y todas las formas de abuso".