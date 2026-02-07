Brett Ratner estrenó ‘Melania’ y surgieron fotos con Jeffrey Epstein

“Hace unos veinte años, tuve una novia de la que estaba enamorado, incluso estábamos comprometidos. Fuimos a un evento (al que ella me invitó), estábamos sentados en el sofá, y la foto fue tomada en ese evento”, dijo Brett Ratner en un programa de la cadena trumpista Fox, al ser consultado por la imagen donde se lo ve con su entonces novia, y Jeffrey Epstein junto a otra joven. “No tuve una relación personal con él (Epstein), ni lo conocía. (...) Te involucran en estas cosas. Es una locura. Es horrible”, concluyó Ratner.

El francés. Esta es una de las más de doscientas mil fotos de los Archivos Epstein, que habilitó la Justicia de Estados Unidos. Como en muchos otros casos, una foto no implica culpabilidad o complicidad alguna, incluso en un caso de abuso, pedofilia, trata de mujeres, y demás que comenzó a destapar el caso Jeffrey Epstein.

También, como sucede en otras situaciones, sí afecta la sumatoria de imágenes con personajes de dudosa honorabilidad. Y eso sucede con Brett Ratner, a quien una foto lo muestra junto a Jean-Luc Brunel. Este francés cofundó la agencia de modelos francesa Karin Models en 1977, y MC2 Model Management, en Estados Undos, financiada por Epstein. Como el pederasta norteamericano, Brunel también apareció ahorcado en su celda de la prisión de París en 2022. Se determinó que había sido un suicidio. Brunel estaba siendo investigado por sospecha de violación de menores y tráfico de menores para explotación sexual.

Selfies. De todas formas, Brett Ratner tiene un Instagram que envidiaría todo buscador de selfies con famosos. Él aparece posando con la fauna hollywoodense, e incluso en una junto a Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí también tuvo nexos con Hollywood que derivaron en un juicio en Londres que le realizó un productor de cine. Pero esa es otra historia.

En Los Ángeles, Ratner tiene su estrella en el Paseo de la Fama y juicios que lo dejaron fuera del sistema por un tiempo. Su regreso fue con Melania, el documental.