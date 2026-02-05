Una década sin Lohana Berkins, la gran referente del movimiento LGBTIQ+ argentino

Este miércoles 5 de febrero se cumplen 10 años del fallecimiento de la activista trans Lohana Berkins. La gran referente en la lucha por el derecho a la identidad de género en Argentina y figura central del movimiento LGBTIQ+ murió tras estar internada varias semanas en una clínica porteña en 2016. Pocas horas antes de su deceso, a través de su compañera de militancia Marlene Wayar publicó una carta en la que señalaba que su estado era “crítico”, para luego remarcar: “Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más”.

“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti, siempre. Un abrazo”, se despidió Berkins, quien sufría el agravamiento de una hepatitis C que padecía desde hacía años.

Al conmemorarse este nuevo aniversario de la partida de la primera travesti con un trabajo estatal en la historia de Argentina, la asociación civil Mocha Celis la recordó con un emotivo posteo que subió a su cuenta oficial de Instagram. “Dicen que hay personas que no mueren, sino que se siembran. Hace diez años, el 5 de febrero, nuestra comandanta Lohana Berkins decidió que ya era hora de pasar a la historia, pero se olvidó de decirnos cómo se hacía para caminar sin su paso firme al lado nuestro”, escribió la asociación.

“Al principio fue el silencio. Ese vacío de no escuchar su voz ronca, sus risas estalladas o sus retos necesarios cuando la militancia se ponía difícil. Pero después empezamos a verla en todos lados. La vimos en cada compañera que se acercaba por primera vez a una asamblea sin miedo; la vimos en los pupitres de la Mocha y en los pasillos del Congreso; la vimos en la dignidad de quien ya no baja la cabeza”, continuó la institución que resguarda a personas travestis, trans y no binarias.

“Lohana no solo nos trajo leyes. Ella nos trajo espejos. Antes de ella, el mundo nos decía que nuestro destino era la oscuridad. Ella llegó con sus colores y sus verdades a decirnos que el destino era nuestro, que el Estado era nuestro, y que la ternura era nuestra arma más poderosa. Nos enseñó que no estábamos ‘solas’, estábamos ‘organizadas’… Ella puso nuestras necesidades en la mesa de los que deciden, pero lo más importante es que nos puso a nosotras en esas sillas. Nos convirtió en referentes de nuestros propios espacios, nos dio la palabra y nos regaló la militancia como una forma de amor propio”, explicó la Mocha Celis.

“Gracias, Comandanta, por el camino abierto. Gracias por enseñarnos que ser travesti en Argentina y en Latinoamérica es un acto de resistencia, pero, sobre todo, una fiesta de libertad. Hoy no te lloramos, Lohana. Hoy te militamos. Hoy te celebramos. Porque como vos nos pediste, seguimos con la furia intacta. ¡A diez años, Lohana Berkins vive en cada mariposa que se atreve a volar!”, concluyó la asociación.

Además, para recordar a su gran referente, Mocha Celis convocó al festival “El tiempo de la revolución es ahora”, que se realizará este viernes 6 de febrero, en México y Avenida Jujuy (CABA), de 16 a 19, donde invitan a “carnavalear". "Hagamos que el cielo se entere de que acá abajo seguimos de fiesta por ella”, invitaron.

La historia de Lohana Berkins

Lohana Berkins nació Pocitos, provincia de Salta. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), desde la que impulsó la visibilización del derecho a la identidad de género.

En 2002 se anotó en la Escuela Normal 3 para ser maestra, y, como no la dejaron usar su nombre, realizó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo porteña, que le ordenó a las autoridades que respetaran su identidad de género.

Berkins también hizo historia al convertirse en la primera travesti al conseguir un empleo en el Estado como asesora de Patricio Echegara, legislador porteño por el Partido Comunista. Además, promovió la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso Nacional en 2012. Desde 2013 estuvo al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual.

HM/ML