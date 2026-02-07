Morena Galán es argentina y la única latina en el Metropolitan

“Crecí en el Coro de Niños del Teatro Colón. Entre los 9 y los 15 años, ese escenario fue mi segunda casa. El Colón me inició, me sostuvo y me enseñó que los sueños grandes se construyen con disciplina, amor y raíces profundas”, dice Morena Galán quien hoy es la única artista hispana y argentina –y además la más joven– en haberse presentado en el escenario del Metropolitan Opera de Nueva York, uno de los teatros líricos más prestigiosos del mundo, una situación que le da una mayor proyección en la ópera internacional. “La primera vez que entré al Metropolitan Opera tenía 11 años. Fui con mi familia a ver Turandot y esa noche me cambió la vida: la magnitud de la producción, el sonido, la emoción. Salí del teatro sabiendo que ese era el lugar donde quería cantar algún día”, prosiguió. Unos años después, ese sueño se volvió realidad. “Ser hoy la única cantante hispana trabajando de manera estable en el Metropolitan Opera es un honor que todavía me cuesta expresar en voz alta. No lo vivo solo como un logro personal: es la historia de una nena argentina que nunca dejó de soñar.”

Sueño. Casualidad o no, en 2025, y con 24 años, Morena Galán se subió por primera vez, ya como artista, al mítico escenario del Metropolitan. “Volví a Turandot, pero esta vez desde el escenario. En cada función, en la escena final, las lágrimas me ganaban porque ahí estaba esa nena que soñaba desde la butaca, convertida en cantante. Salir a escena en el teatro de ópera más grande del mundo nunca se vuelve rutina.” La temporada 2025/2026 tiene para ella un significado especial porque hará en ese teatro la que será la única ópera en español de toda la temporada, El sueño de Frida y Diego. “Y soy la única integrante del elenco estable que habla español, por eso siento que llevo una bandera: la de nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra identidad latina. Para mí cantar no es solo interpretar música, es representar de dónde vengo.”

Escena. Morena Galán egresó del Colón como mezzossoprano; y trabajó con referentes internacionales como Zubin Mehta, e interpretó roles protagónicos como Evita (en la obra homónima), Candelas (El Amor Brujo), y Hänsel (Hänsel und Gretel). Como solista, se presentó en escenarios emblemáticos como Carnegie Hall, Lincoln Center, New York City Center, Naciones Unidas.