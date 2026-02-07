Trump copia a los Kennedy con reformas en la Casa Blanca, y haciendo de Melania su Jackie K

Entre el Versalles de Luis XVI y la presidencia de John F. Kennedy parece situarse el sueño que persigue Donald Trump para convertirse en el presidente que deje para la historia de Estados Unidos un sello estético que admiren no solo los MAGA y sus funcionarios. Eso fue lo que sí consiguió John F. Kennedy en los escasos treinta y tres meses que duró su presidencia. Y su esposa Jackie Kennedy fue clave para dar un estilo que nunca había tenido hasta entonces ninguna gestión gubernamental en toda la historia democrática de Estados Unidos. El puntapié inicial del debut masivo del “estilo Kennedy” fue un 14 de febrero de 1962, con la televisación de un recorrido por la Casa Blanca, guiado por Jackie Kennedy, responsable de los cambios en la decoración del edificio presidencial.

Este 2026, la renovación de un espacio importante de la Casa Blanca corre por cuenta del propio Trump, quien, con un presupuesto por encima del proyectado, estrenará un salón de baile más grande que el que existía, decorado con su estilo ya conocido: mucho detalle en dorado. Mucho. Tanto como el que usó para sumar detalles para nada sutiles en el Salón Oval. Previo a todo esto, Trump mandó a cubrir con cemento todo el césped del Jardín de las Rosas que había creado Jackie Kennedy.

Idea fija. La obsesión de Trump por Kennedy quedó de manifiesto por lo que hizo en el Kennedy Center of Performing Arts. Este espacio cultural ubicado en Washington fue construido como un memorial al asesinado John F. Kennedy, y fue inaugurado en 1971. Trump le sumó su apellido, es decir, ahora se llama Trump-Kennedy Center... porque, según fundamentó, él hizo más por la cultura que sus predecesores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El efecto inmediato a este acto de supraegolatría fue que muchos artistas que estaban agendados para actuar en la temporada 2026 renunciaran a hacerlo. Incluso la Washington National Opera anunció que abandonará el Kennedy Center, que era su sede desde la apertura del recinto en 1971. Herido de orgullo, la respuesta de Trump fue cerrar el Kennedy Center por dos años. El pasado domingo 1º de febrero, Trump escribió en su red social: “He decidido que la manera más rápida de llevar el Trump-Kennedy Center al más alto nivel de Éxito, Belleza y Grandeza (N. de la R.: lo escribió en mayúsculas) es cesar las operaciones de entretenimiento por aproximadamente dos años.(...) Estados Unidos se sentirá muy orgulloso de su nuevo y hermoso monumento durante muchas generaciones por venir”.

Apenas un intento. En esta línea de emular a los Kennedy, el documental Melania, estrenado hace una semana, es la versión de lo que fue el tour televisado desde la Casa Blanca que protagonizó Jackie en febrero de 1962.

“Tengo una vida increíblemente ocupada”, dijo Melania Trump en el estreno oficial de su documental que, casualmente, se hizo en el Kennedy Center y tres días antes de que Trump anunciara que lo cerraba. “Quiero mostrar a la gente lo que implica pasar de ser una ciudadana común a ser primera dama de nuevo. Verán todas las tareas que debo realizar, desde la preparación hasta la toma de posesión, la planificación de mi negocio, mi familia y mi actividad filantrópica. (...) Es hermoso. Es emotivo. Está de moda. Es cinematográfico y estoy muy orgullosa de ello”.

A pesar del asesinato de J. F. Kennedy sucedido el 22 de noviembre de 1963, Jackie Kennedy –luego Jackie Onassis– fue una referente de estilo hasta su muerte, ocurrida el 19 de mayo de 1994. Melania Trump es también una mujer que las marcas visten porque tiene estilo y da bien en fotos. Pero ese efecto de influencer solo lo mantiene cuando su marido gobierna Estados Unidos. Y si se toman las cifras de espectadores y la recaudación que tuvo el documental estrenado el 30 de enero, Melania como personaje no provoca un interés adicional dentro y fuera de su país. Al cierre de esta edición, había recaudado US$ 10.974.945 millones, en Estados Unidos; y US$ 126.392 millones en el mundo.