Epstein organizó una visita de Woody Allen a la Casa Blanca

La amistad entre el cineasta Woody Allen y Jeffrey Epstein ya era de conocimiento público, sin embargo, en los nuevos archivos revelados por el Departamento de Justicia estadounidense en los últimos días documentan que Epstein habría ayudado a ingresar a la Casa Blanca a Allen.

Jeffrey Epstein cultivó una red global de políticos, altos ejecutivos de empresas, académicos y celebridades, muchos de los cuales han sido severamente manchados por su asociación con el delincuente sexual convicto.

Si bien figuras de alto perfil como el ex príncipe británico Andrés han sido deshonradas públicamente, algunos nombres poderosos pero menos conocidos han sido despedidos, obligados a renunciar, puestos bajo investigación o sus cargos puestos bajo revisión.

Epstein fue condenado en 2008 y murió en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual de menores.

Onda expansiva. El ministro de Justicia polaco anunció este jueves la creación de un equipo compuesto por agentes de los servicios secretos, fiscales y policías para investigar los vínculos en Polonia del fallecido criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein. El equipo se formó tras la publicación de millones de nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense que ponen de relieve los vínculos entre el financiero, acusado de tráfico sexual de menores, y numerosas personas influyentes en todo el mundo.

Francia, por su parte, abrió una investigación por fraude contra el exministro Lang tras revelaciones de Epstein. Además, París detectó una operación de desinformación vinculada a la red rusa Storm-1516, que busca vincular al presidente francés, Emmanuel Macron, con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Viginum, la agencia francesa de lucha contra las injerencias extranjeras en línea, detectó el miércoles esta operación que implicaba la creación de un artículo falso que usurpaba la identidad del sitio France-Soir.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, indicó que piensa “continuar” en su cargo, pese a las voces que piden su dimisión por haber nombrado en 2024 como embajador en Washington a Peter Mandelson, vinculado al delincuente sexual Jeffrey Epstein. “Tengo la intención de continuar realizando este trabajo esencial para nuestro país. Fui elegido en 2024 con un mandato para cambiarlo a mejor”, subrayó el primer ministro en un discurso en Hastings, en el sureste de Inglaterra. “Lo siento, siento lo que se les hizo, siento que tantas personas en posiciones de poder les hayan traicionado, siento haber creído las mentiras de (Peter) Mandelson y haberlo nombrado”, declaró el líder laborista durante un discurso pronunciado en Hastings, en el este de Inglaterra.

El nombramiento de Mandelson es la última de una serie de crisis que han golpeado al gobierno laborista. Esta tormenta llega apenas 19 meses después de que Starmer llegara al poder y cuando se acercan las elecciones locales de mayo, en las que se prevé que el Partido Laborista tenga malos resultados.

Mandelson, de 72 años, renunció esta semana a la Cámara de los Lores, el órgano no electo del Parlamento.

Además, la policía noruega anunció la apertura de una investigación al ex primer ministro Thorbjørn Jagland por posible “corrupción agravada” debido a sus vínculos con Epstein.

Según los documentos recientemente revelados, Jagland se hospedó en residencias de Epstein en Nueva York en 2018, así como en París en 2015 y 2018.