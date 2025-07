El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmaron esta semana que el fallecido magnate Jeffrey Epstein, quien fue condenado por tráfico y explotación de menores, murió a causa de un suicidio. Sin embargo, una nota del medio Wired asegura que el último video donde se lo ve con vida, en su celda, habría sido modificado, abriendo una vez más la puerta a las teorías conspirativas sobre el deceso.

De acuerdo al texto, el material audiovisual muestra que no fue exportado directamente del sistema de vigilancia de la prisión, sino que fue modificada vía Adobe Premiere PRO. También aclaran que el video pudo haber sido procesado para ser divulgado en la página oficial del Departamento de Justicia. Sin embargo, las sospechas que sigue generando la muerte de Epstein siguen alimentando los relatos, enfatizó Wired.

"El archivo "raw" muestra claros indicios de haber sido procesado con un producto de Adobe, probablemente Premiere, según los metadatos que hacen referencia específica a las extensiones de archivo utilizadas por el software de edición de vídeo. Según los expertos, el software de Adobe, incluyendo Premiere y Photoshop, deja rastros en los archivos exportados, a menudo incrustando metadatos que registran qué recursos se utilizaron y qué acciones se realizaron durante la edición. En este caso, los metadatos indican que el archivo se guardó al menos cuatro veces durante un periodo de 23 minutos el 23 de mayo de 2025 con una cuenta de usuario de Windows llamada "MJCOLE~1". Los metadatos no muestran si el metraje se modificó antes de cada guardado", dice la nota.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un informe del 2023 de la Oficina del Inspector General que depende del mencionado Departamento de Justicia indicó que el lugar donde estaba detenido Epstein contaba con 150 cámaras de vigilancia analógicas. El magnate fue encontrado muerto el 10 de agosto del 2019. El 29 de julio de ese año un error técnico afectó a la mitad de los equipos y dejaron de grabar.

"Es hora de lanzar la gran bomba": Elon Musk acusó a Trump de estar en la lista de clientes de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

"Como resultado, solo dos cámaras estaban operativas cerca de la Unidad de Seguridad (SHU) cuando el personal del MCC encontró a Epstein colgado en su celda: una cubría el área común y las escaleras cerca de la entrada a la Unidad 10 Sur adyacente, y otra monitoreaba la bahía del ascensor del noveno piso. Ninguna de las dos grabó la puerta de la celda de Epstein", afirmó Wired.

Epstein se suicidó y no tenía una lista de clientes, según el gobierno de Estados Unidos

Jeffrey Epstein no fue asesinado, no chantajeó a figuras prominentes y no mantuvo una "lista de clientes", informaron el último lunes desde el FBI y el Departamento de Justicia, desacreditando las teorías conspirativas sobre el financista estadounidense.

Las conclusiones llegaron después de una "revisión exhaustiva" de la evidencia acumulada contra Epstein, quien murió por suicidio en una prisión de Nueva York. Seis años después, siguen surgiendo preguntas en torno a la vida y la muerte de Epstein y a las conexiones del multimillonario administrador de fondos de cobertura con ricos y poderosos.

El memorando, reportado por primera vez por Axios, rechazó rotundamente una de las principales teorías conspirativas en torno a Epstein: que no se suicidó sino que fue asesinado mientras estaba detenido en la cárcel.

Foto de archivo: Donald Trump y Jeffrey Epstein

Las imágenes de vídeo del área donde se encontraba detenido no muestran a nadie entrando o intentando entrar en su celda desde el momento en que estuvo encerrado por la noche hasta que se encontró su cuerpo a la mañana siguiente, afirmó.

Amplias búsquedas físicas y digitales arrojaron un gran volumen de imágenes y vídeos de las víctimas de Epstein, muchas de ellas niñas menores de edad, señala el memorándum. "Esta revisión confirmó que Epstein perjudicó a más de mil víctimas", dijo, pero no reveló ninguna irregularidad ilegal por parte de "terceros".

"Esta revisión sistemática no reveló ninguna 'lista de clientes' incriminatoria", decía el memorando. "Tampoco se encontraron pruebas creíbles de que Epstein chantajeara a personas prominentes como parte de sus acciones". La ex asistente de Epstein , Ghislaine Maxwell, es la única ex asociada suya que ha sido acusada penalmente en relación con sus actividades.

Maxwell, la hija del magnate de los medios británico Robert Maxwell, está cumpliendo una condena de 20 años de prisión tras ser condenada en Nueva York en 2021 por tráfico sexual infantil y otros delitos.

Gi