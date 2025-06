Elon Musk resucitó el ‘Caso Epstein’ en su feroz disputa con Trump

Expreso Lolita. Así se llamaba el avión privado que tenía Jeffrey Epstein para trasladas a sus invitados a su propia isla en Bahamas, donde se sucedieron algunos de los abusos que denunciaron mujeres jóvenes, en el marco de reuniones con personajes VIP que tenían como anfitriones al financista y a su por entonces pareja, la británica Ghislaine Maxwell. El Caso Maxwell estalló en 2019 en Estados Unidos, pero Jeffrey nunca llegó a declarar porque el 19 de agosto de ese mismo año, y en circunstacias por demás dudosas, apareció ahorcado con su propia sábana, en la celda que ocupaba celda en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. Si bien la autopsia determinó que fue suicidio, las sospechas continúan hasta hoy porque hay una razón contudente: si hubiera declarado en el juicio que se estaba preparando, Jeffrey Epstein podría haber implicado a nombres poderosos, no solo de Estados Unidos. Muerto eso era imposible.

Entre su detención y su deceso, comenzaron a circular listas con nombres de personajes internacionales; y sobre todo fotos. Unas de las que mayor recorrido tuvieron fueron las que ubican a Jeffrey Epstein y su novia Ghislaine Maxwell, en un fiesta social juno Donald Trump y su esposa Melania. También el ya famosos comentario del hoy presidente de Estados Unidos respecto a que a ambos empresarios, les gustan las mujeres jóvenes.

Similares. Toda esta historia reaparece con la firma de Elon Musk, en medio de su disputa con Donald Trump, a quien lo unió una apasioanda relación política que no llegó a cumplir siquiera un año. “La relación entre Trump y Epstein está bien establecida. Trump voló en el avión de Epstein al menos siete veces. Aunque no está claro si alguna vez estuvo en la isla”, dice un texto que un usuario verificado subió a X, y que Musk replicó “decorado” con un emoji que habilita un par de lecturas. Musk no menciona a ese avión como el Lolita Express, tampoco ubica a Trump en la famosa isla de Bahamas.

Sin embargo, parece centrado en resaltar un paralelismo entre ambos empresarios.

Quizá por eso, el posteo que reprodujo le interesó por incluye un comentario que hizo Trump para un perfil sobre Jeffrey Epstein, que publicó en 2002 The New York Magazine. “A Epstein le gusta decir que es un solitario, que es un hombre que nunca tomó ni alcohol ni drogas, y para quien la vida nocturna dista mucho de ser apasionante. Pero al hablar con Trump, emerge un Epstein diferente. ‘Lo conozco desde hace quince años; un honmbre increíble’, dice Trump. “Es muy divertido estar con él. Siempre se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y la mayoría de ellas son muy jóvenes’”.

Expulsión. Entre ese posteo donde Elon Musk resucita el Caso Epstein y el cierre de esta edición, los accionistas de Tesla están en alerta constante: las acciones cayeron y provocando una pérdida de más de US$ 100 mil millones. Además, el contraataque de Trump incluyó amenazas sobre la continuidad de contratos de otras empresas de Musk con el gobierno de Estados Unidos.

A su vez, el resentimiento que el millonario genneró en personajes como el polémico ex asesor de Trump Steve Bannon, llevó a éste a pedir que se deportara a Musk por ser sudafricano y drogadicto.

Alternativa política. Por otro lado surgieron versiones que dan cuenta que los accionistas y directivvos de sus empresas, están pidiendo a Musk que se siente a conversar con Trump para bajar el tono de esta pelea que tiene a X como ring de combate. Pero por ahora, eso no parece haber tenido efecto inmediato. En su red social, Musk continúa posteando sobre los logros de Tesla, y de Spacelink. Pero sobre todo, comenzó a promocionar el resultado de una iniciativa suya: la creación de una alternativa política a los partidos demócrata y republicano

“ que realmente represente al 80 por ciento del centro”, escribió. Y ayer por la tarde posteó: “El pueblo ha hablado. ¡Se necesita un nuevo partido político en Estados Unidos que represente al 80 por ciento del centro! Y exactamente el 80 por ciento de la gente está de acuerdo. Este es el destino”. No detalla quien realizó la encuesta, ni cuántos norteamericanos participaron, pero sí Musk, dejó fijado ese resultado en su cuenta de X.

“Preparen los pochoclos”, declaró a AFP Chaim Siegel, analista de la empresa de servicios financieros Elazar Advisors. “Nunca he visto a dos personas tan importantes enfrentarse de forma tan desagradable. No puede ser bueno para ninguna de las partes”. Tiene razón, pero para el mundo también puede tener consecuencias.