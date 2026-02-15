Sí, hay 2027 (pero antes se necesita una oposición)

1. Ayer, 14 de febrero, Día de los Enamorados, la imprescindible Le Grand Continent publicó un artículo que afirma que hay muchas personas de la generación Z (los menores de 30 años) dispuestos a usar la inteligencia artificial a la hora de “entrenarse” para establecer una conversación romántica en las redes sociales. El artículo brinda algunos datos claves: a) “En su informe anual de 2025, la aplicación de citas Hinge describe a los solteros de la generación Z –las personas menores de 30 años en la actualidad– como ‘curiosos’ con respecto a las herramientas de IA y prevé utilizar la inteligencia artificial únicamente como una ‘herramienta’ para ayudarlos en sus conversaciones, en lugar de como un ‘sustituto’”. b) “Los chatbots diseñados específicamente para crear vínculos románticos o sexuales reúnen a cerca de 30 millones de usuarios activos al mes”. Y c) “En Estados Unidos, casi uno de cada tres jóvenes adultos ha conversado alguna vez con una IA diseñada para simular una pareja sentimental”. Javier Milei se vanagloriaba antes de ser elegido presidente de “poder estar entre las sábanas” de sus votantes. Hoy, a un ritmo cada vez más acelerado, la confusión, la fusión, entre sábanas y pantallas es parte del paisaje político. Y mucho más en los menores de 30, que constituyen gran parte del electorado.

2. En los últimos días de octubre de 1922, luego de que el rey le ofreciera formar gobierno después de la movilización que la historia recuerda como la “marcha sobre Roma”, Mussolini reflexionaba: “Hay que reconocer que las divisiones ajenas nos han ayudado en forma vigorosa. ¡Ah! Todos los candidatos a formar gobierno: Bonomi, Di Nicola, Orlando, Giolitti, De Nava, Nitti… Parecía que desesperadamente se pasase revista, nombre a nombre, el sacra santorum del parlamentarismo en agonía. ¿Y ese desdichado Facta que inicia una crisis ministerial después de nuestro acto en Nápoles? Te la encargo, además de la pasividad del antifascismo. Sí, está bien, después de la ‘huelga legalista’, esa nave hacía agua por todas partes; la ‘Alleanza del Lavoro’ la había llevado a pique. Pero en definitiva aun una huelgucha laboral a la buena de Dios, que alguien arrojase entre nuestras piernas nos hubiera dejado muy impedidos”. Esta semana resuena más fuerte la burla. El líder fascista se reía de la política. El desconcierto de los otros fue clave para su llegada al poder. Aquí estamos frente a otra: lo peor que le puede pasar a la sociedad argentina es una institucionalidad en agonía. Mucho más ante a una sociedad abierta a que las IA las entrenen para cuestiones tan importantes como las del amor y los vínculos humanos.

3. La pregunta, hace más de cien años y ahora, parece ser la misma: ¿qué es hoy la comunidad? ¿Qué es lo comunitario, lo común, lo compartido, en una sociedad con núcleos duros de un lado y en estado de shock, cansada y enojada? ¿Dónde ir a buscarlo? ¿Existe?

4. La misma semana en que se cumplió un año del caso $Libra, que minó (si se nos permite utilizar un término habitual en el mundo cripto) la confianza en Javier Milei y su entorno, fue la de múltiples triunfos del Gobierno. Daniel Capalbo, en la contratapa de ayer de PERFIL (https://www.perfil.com/noticias/columnistas/los-empates-de-milei-y-el-cordon-cuneta-por-daniel-capalbo.phtml), planteó el tema de cuán allanado tiene el camino el oficialismo para el año que viene. El artículo señala la principal dificultad con la que se encontrará LLA: la realidad. La economía puede ser el límite con el que choque la voluntad autocrática.

5. El camino del Milei eterno se encontrará, además, frente a con jalones, nacionales e internacionales. En este mismo 2026 hay al menos tres momentos que, seguramente, marquen hitos. Que puedan funcionar como un límite o que amplíen el campo de la batalla cultural que propone la gestión actual.

6. El 24 de marzo, el aniversario 50° del golpe que inició la última dictadura, puede funcionar como un polo sobre el que converjan distintas experiencias para encontrar aquel espacio de lo común, lo compartido. La represión ilegal fue padecida tanto por militantes de izquierda, peronistas y radicales, desarrollistas y liberales. Lo que suceda en el próximo mes puede trazar un mapa más inclusivo de la oposición. La memoria, su capacidad de significar y resignificar son claves.

7. También, antes de las elecciones en Argentina, están las presidenciales de Brasil, frente a las que Lula se encuentra hoy muy bien posicionado, y las de medio término en EE.UU., a las que Donald Trump se enfrenta con niveles cada vez mayores de descontento. Tanto los resultados como la posibilidad real de fraude (ni hablar de la suspensión con la que amenazó el presidente de los Estados Unidos) pueden ser determinantes en un sentido u otro.

8. Aun así, la pregunta por quién protagonizará la oposición y cómo es la que resuena con más fuerza. El punto 1 de este artículo pretende ser el símbolo de que se necesitan propuestas convocantes, serias, concretas, para un escenario político que tiene mucho de parecido con el 22 italiano y el 33 alemán. Entender que hay algo límite en la democracia que está en juego obliga a estrategias novedosas. Creativas. Imaginativas.

9. Hace exactamente una semana en el siempre interesante programa de Futurock, La Pregunta, de Fede Vázquez, hubo un debate junto a tres intelectuales, Mario Santucho, Marcela Perelman y Ezequiel Ipar, en el que se plantearon algunos de estos interrogantes (https://www.youtube.com/watch?v=-grG07Hpgo4). Vale la pena repasarlo. Una de las propuestas del conductor hacia los entrevistados fue que cada uno de ellos trajera un libro que representara lo que estaban pensando. Perelman optó por una apelación a la memoria de la dictadura, Avisale a mamá. Santucho, aclarando que esta situación le recordaba a los 90, eligió un libro de un filósofo que además es sinólogo, François Jullien, Tratado de la eficacia (como dice el mismo Jullien: “Tuve que ir a Oriente para entender algunas cosas de Occidente”). Ipar, entre otros textos, contribuyó con uno de dos intelectuales estadounidenses, Abundancia, de Ezra Klein y Dereck Thompson, que en esencia podría ser definido como la descripción del mundo deseable en un contexto de tecnologías que irrumpen, a diferencia del paradigma de los ultrarricos que nos hablan de una economía para pocos.

El triunfo de Antonio José Seguro, el socialista que ganó con más del 65% de los votos en Portugal; el de Zohran Mamdani en Nueva York; la contundente mayoría social con la que cuenta, por ejemplo, Claudia

Sheinbaum en México, demuestran que aunque el problema –la tendencia autocrática– es cada vez más grave, existen alternativas. Que pueden ser atractivas para gran parte de la sociedad: se trata de una suma de memoria, paradigmas nuevos y utopías equitativas que es posible.

Repitamos la fórmula de los filósofos Philipe Lacoue-Labathe y Jean-Luc Nancy: reemplazar la política por lo político.