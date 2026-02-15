Ascenso por streaming: la AFA se tomó revancha de Clarín y sueña con su propia ley de medios

Los términos que surgen en las charlas de la última semana son disruptivos si se los sitúa en el contexto de la Argentina libertaria: se habla de un golpe al monopolio de Clarín y Torneos, de la soberanía comunicacional o de explorar una plataforma propia para sacarles el negocio a las empresas y repartir más entre los clubes. La semántica de un país que ya no existe y que remite a aquellos años de guerra entre el kirchnerismo y el Grupo por la sanción y aplicación de la Ley de Medios.

Lo que sí existe en esta guerra entre la AFA y Clarín –librada a cielo abierto durante todo el verano, con una sucesión de portadas y notas y una cobertura inédita de las causas judiciales que involucran a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por supuestos actos de corrupción– es un punto de inflexión: el fin de las transmisiones de los torneos de Ascenso en la pantalla de TyC Sports y el relanzamiento de la app de AFA para ver estos partidos puede ser el inicio de algo mucho más pretencioso. El cambio de una era, como ocurrió en 2009 con el inicio del Fútbol para Todos o en 2017 con la privatización a manos de Disney y Turner.

Los 350 millones de pesos anuales por la televisación de la Primera Nacional y la B Metropolitana que firmaron en 2019 la AFA y TyC Sports –cuyo dueños son, en partes iguales, Torneos y el Grupo Clarín– fueron un buen motivo para profundizar una enemistad manifiesta, pero no son casi nada si se los compara con otros negocios en los que el grupo de medios también forma parte. TyC Sports tiene los derechos de transmisión de los amistosos que juega la selección campeona del mundo. Ese contrato, que vence nueve partidos después del Mundial de este año, asoma como otro botín de disputa. Un botín incalculablemente más grande que el Ascenso.

“Nadie observa algo: Milei es un kamikaze que se pelea con Paolo Rocca, Clarín o la AFA, pero Tapia y Toviggino también lo son”, grafica un dirigente sobre la posibilidad de avanzar con otros torneos. En el entorno de Tapia lo toman como una prueba piloto y como un paso necesario para crecer en la vertical comunicacional. Si la aplicación ya tenía 600 mil suscriptores solo por transmitir los partidos del torneo femenino, el futsal y la Reserva (Proyección), calculan que ese número se incrementará sustancialmente para ver a clubes muy populares como Colón, Godoy Cruz, Chicago, Chacarita, Temperley, Morón, Patronato o Gimnasia y Esgrima de Jujuy, solo por citar algunos de los que juegan en la B Nacional.

Fiel a su estilo, Tapia declara guerras externas pero se asegura un blindaje y apoyo interno. El nuevo esquema de streaming propio contempla un reparto directo de ingresos que mejora los montos que percibían los clubes bajo el contrato con TyC Sports. Mientras se consolida el modelo de suscripciones (gratuito el primer mes, y luego cercano a los 10 dólares mensuales o los 90 dólares anuales), la AFA anunció que les transferirá a las distintas categorías un 60% más de lo que recibían.

El anuncio de LPF Play, luego de que el Comité Ejecutivo resolviera quedarse con la explotación directa del Ascenso, también movió los cimientos de TNT Sports y ESPN, las dos señales de las multinacionales Disney y Turner que tienen los derechos televisivos de la Primera División. Si bien los contratos originales eran hasta 2027, las dos empresas ya renovaron oficialmente hasta 2031. Actualmente, dos millones seiscientas mil personas pagan por el Pack Fútbol, cuyo valor es de 22 mil pesos por mes.

¿Qué pasará si en los próximos meses hay casi dos millones de personas que se suscriben a LPF Play, como se entusiasman algunos dirigentes? “Acá hay un gran negocio de intermediación y una torta publicitaria que no llega nunca a los clubes”, suelta un dirigente. Suena a aviso, quizás a advertencia. Porque quien conoce la historia sabe muy bien que a los dirigentes no les importa romper contratos si hay promesa de más plata.

Las primeras horas, todo gratis

Los primeros partidos transmitidos por la plataforma LPF Play tuvieron, en promedio, la aceptación de hinchas, al menos en lo referido a la calidad de imagen, sonido, gráficas y relatos y comentarios.

Sin embargo, se notó que muchas transmisiones eran low cost: sin periodistas en el campo de juego, con dos cámaras y casi sin presencia en los estadios (muchos relatos y comentarios se hicieron desde estudios). El presidente de la AFA, Claudio Tapia, posteó en sus redes sociales una foto viendo San Miguel-Central Norte de Salta, el primer partido de la primera fecha de la B Nacional. “Feliz de que los hinchas puedan disfrutar de las transmisiones de la Primera Nacional y Primera B en vivo desde la plataforma @lpfplay. Un día histórico, el inicio de una gran etapa. Seguimos”, escribió.