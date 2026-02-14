¿El último primer día?: La Academia, tras la ilusión del ascenso

“Queremos pelear el campeonato y estar en alguna final”. Manuel Pérez, el presidente de Racing de Nueva Italia, no anduvo con rodeos a la hora de plantear cuál será el objetivo de La Academia en la Primera Nacional 2026. “Hemos hecho una apuesta muy osada, para tratar de subir de categoría y llegar a la Liga Profesional”, aseguró el directivo, entusiasmado con el arranque de la undécima participación del equipo albiceleste en la segunda divisional del fútbol argentino. “Estamos convencidos de que hemos armado un gran plantel, pero hay que ir paso a paso”, añadió.

A pesar de la cautela, el optimismo de Pérez parece tener bases más sólidas que en la temporada pasada, cuando Racing quedó a mitad de camino entre el ascenso y la permanencia y afuera de la Copa Argentina, y el mandamás académico terminó repartiendo culpas entre futbolistas y entrenadores. No sólo por la rutilante incorporación de Ricardo Centurión, el mediocampista con pasado en ‘los primos’ de Avellaneda, Boca y Vélez que desembarcó en Córdoba declamando sus propósitos de ‘jugar y ascender’.

RICKY MARAVILLA. El presidente Manuel Pérez y el mediocampista Ricardo Centurión, cuya contratación es reconocida como un hecho extraordinario por los hinchas de La Academia. /// CEDOC PERFIL

Más de una veintena de jugadores se sumaron al plantel que, tras los sucesivos ciclos de Diego Cochas, Héctor Arzubialde y Hernán Medina, le fue confiado a Pablo Fornasari, DT que llegó con el antecedente de una buena gestión en Central Norte de Salta y que no le esquivó al bulto apenas pisó suelo cordobés: “Hay que volver a poner a Racing en el lugar que se merece”. La derrota 0-5 ante Chaco For Ever en La Bombonera, el 25 de mayo de 1990, fue el último partido de La Academia en Primera División.

Además de ‘Ricky’ Centurión, en el nutrido combo de contrataciones racinguistas se destacan Brian Olivera, el arquero del reciente ascenso de Estudiantes de Río Cuarto; Alejandro Rébola, experimentado zaguero con pasado en Instituto y Belgrano; y Gaspar Iñíguez, volante que jugó el año pasado en Newell´s y que acredita participaciones en los seleccionados juveniles de Argentina y en clubes de Italia, España, México y Chile.

Los descendidos Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan reemplazan a los ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

La lista de caras nuevas incluye a los arqueros Gonzalo Laborda (Ciudad de Bolívar), Lucas Soto (Capo Vaticano, Italia) y Valentín Dutruel (Belgrano); y los defensores Marcio Gómez (Técnico Universitario, Ecuador), Gabriel Aranda (Boca), Ciro Rivas (Racing Club), Tomás Kummer (Talleres), Emanuel Díaz (Los Andes), Francisco Martín (Argentinos Juniors), Santiago Rinaudo y Matías Sánchez (Central Norte de Salta). También a los mediocampistas Abel Bustos (Deportivo Madryn), Fernando Ortiz (Laferrere), Alan Olinick (Orense, Ecuador), Facundo Juárez (San Luis de Quillota, Chile) y Luciano Viano (Talleres); y a los delanteros Facundo Taborda (Colón), Ignacio Valsangiácomo (Bartolome Mitre de Misiones) y Leandro Córdoba (Sociedad Sportiva Devoto).

TÉCNICO QUE DEBUTA. Pablo Fornasari fue elegido para dirigir a Racing, luego de las gestiones de Cochas, Arzubialde y Medina. /// PRENSA RACING

No se mira por TV

Con la novedad de la televisación por streaming, a través de la plataforma LFP Play, la Primera Nacional 2026 contará con la participación de 36 equipos (19 de Buenos Aires y 17 del ‘interior’ del país), que se repartirán en dos grupos donde se jugará por el sistema de todos contra todos a dos ruedas y con un cruce interzonal, completando un periplo de 36 fechas. Los ganadores de cada zona definirán el título y luego habrá un Reducido por un segundo ascenso, con siete elencos de cada lote y el subcampeón. El torneo tendrá 670 partidos y no se interrumpirá por la disputa del Mundial.

Racing integrará la Zona A y enfrentará sucesivamente a Estudiantes de Caseros, Acassuso, Mitre de Santiago del Estero, San Telmo, Almirante Brown, San Miguel, San Martín de San Juan (interzonal), Ciudad de Bolívar, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Godoy Cruz de Mendoza, Central Norte de Salta, Los Andes, Ferro Carril Oeste, All Boys y Chaco For Ever.

En esta edición vuelve un histórico de la divisional, Atlético de Rafaela, y se suman tres debutantes: Ferrocarril Midland, Acassuso y Ciudad de Bolívar.

La Zona B tendrá como actores a Agropecuario, Almagro, Atlanta, Atlético de Rafaela, Chacarita, Colegiales, Maipú de Mendoza, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Ferrocarril Midland, Nueva Chicago, Patronato de Entre Ríos, Quilmes, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Temperley y Tristán Suárez.

EL APORTE DE EXPERIENCIA. El zaguero Alejandro Rébola, flamante refuerzo de La Academia, junto a otro jugador con pasado belgranense: Pablo Chavarría. /// PRENSA RACING

En el movimiento de pases de la categoría aparecen nombres con pasado en clubes ‘grandes’, como Enrique Bologna (Chacarita), Emanuel Insúa (Colegiales), Alan Ruiz (Nueva Chicago), Franco Soldano (Patronato) y Leonel Galeano (Atlanta). También hay varios conocidos de los hinchas cordobeses, como los ex Talleres Carlos Auzqui (Agropecuario), Luis Jerez Silva (Defensores de Belgrano), Juan Cruz Esquivel (Deportivo Morón), Jonathan Menéndez (Ferro), Fernando Godoy y Juan Sánchez Sotelo (Güemes). Esta nómina se completa con los ex Instituto Facundo Castelli (Estudiantes), Joaquín Papaleo (Gimnasia y Tiro), Martín Pino (Godoy Cruz), Leonardo Monje (San Martín de San Juan) y Ezequiel Parnisari (San Martín de Tucumán); y los ex Belgrano Federico Lértora y Pier Barrios (Colón), Mauricio Cuero, Gabriel Gudiño y Marcelo Meli (Deportivo Madryn), Juan Pablo Zárate (Mitre), Marcelo Benítez (Güemes), Gerónimo Tomasetti (Temperley) y Máximo Oses (San Miguel).

Arsenal, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate son los elencos que estarán ausentes por haber descendido.

En la previa del debut, fue el propio Pérez quien blanqueó un presupuesto mensual de US$ 220.000 para sostener la participación de Racing en la Primera Nacional. Consideró ‘insuficiente’ el ingreso de $65 millones mensuales por derechos de trasmisión y reveló un dato que condiciona la ilusión de los racinguistas: “Al plantel le debo dos meses, y me da vergüenza”. “Necesitamos 10.000 socios y hoy estamos en la mitad de esa cifra”, admitió el mandamás de La Academia antes de que empiece a rodar la pelota, y con ella una nueva esperanza para el fútbol cordobés.

SIETE EQUIPOS Y 12 ASCENSOS