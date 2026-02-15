Racing golpeó en momentos claves, se llevó un triunfo de Banfield y festejó con su gente

Con sus hinchas y de visitante, siempre vale más. Para Racing o para cualquiera. Porque La Academia fue al Florencio Solá para enfrentar a Banfield, empezó el partido a los tumbos –de hecho, a los diez minutos, el local convirtió pero luego fue anulado por VAR–, aguantó esa minitormenta y pegó en los momentos justos para delinear su segunda victoria consecutiva y su primera fuera de casa en este torneo Apertura. El festejo fue de cara a las casi cinco mil personas que llenaron la tribuna y la platea en la cancha del Taladro.

El equipo dirigido por Gustavo Costas construyó la diferencia primero por una media vuelta de Marco Di Césare, que encontró la pelota tras un rebote y festejó con un rezo, justo en la semana en que llegaron varias ofertas por él desde Brasil. El gol de Di Césare llegó en el peor momento de Racing en el partido, superado y sin claridad en ataque.

Y luego, ya sobre el final de la primera parte, Adrián “Maravilla” Martínez convirtió de penal, tras una mano dentro del área que el árbitro Pablo Dóvalo sancionó sin dudar (y que el VAR convalidó).

Dóvalo incidió en el desarrollo del partido, sobre todo cuando en la mitad del primer tiempo no expulsó a Baltasar Rodríguez por una patada sin pelota, y en la misma secuencia sí le sacó la roja a Pedro Troglio, el técnico de Banfield que, a escasos metros, se sacó por la pasividad que exhibió el árbitro.

Ya en el complemento, Racing sostuvo la ventaja a pesar de que Banfield aumentó la posesión de la pelota, pero sin generar situaciones que incomodaran a Cambeses, homenajeado por Banfield antes del inicio del partido, como sí había ocurrido en la primera parte.

El resultado le permite a Racing empezar a afirmarse en su zona, luego de un inicio pésimo, en el que sufrió tres derrotas consecutivas en las primeras tres fechas (ante Gimnasia, Central y Tigre).

Ahora, La Academia se prepara para visitar la Bombonera y medirse ante Boca, el próximo viernes desde las 20, por la sexta jornada del Apertura. Justamente, cuando le preguntaron a Costas en conferencia sobre ese partido y sobre la situación de los otros grandes, el entrenador insistió en que Racing debe acortarle toda la distancia posible a River y Boca y afirmarse como el tercer equipo del fútbol argentino.